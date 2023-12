Balas de goma, gas pimienta y palos: Milei e Iñaki Gutiérrez celebraron la represión en Córdoba

Es imposible que las imágenes de la represión en Córdoba no retrotraigan al lector a la oscura época del 2001, aunque en aquella época no existían las redes sociales como medios masivos de comunicación y ahora, en 2023, el accionar policial queda todavía más expuesto. Desde hace 48 horas que los argentinos (sucedió en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Bariloche, Ushuaia, Junín, Resistencia) salen desesperados con cacerola en mano, carteles y con su voz a gritar ¡basta Javier Milei! El pueblo es imparable frente a las injusticias y lo hizo saber una vez más. Sin embargo, nadie imaginaba que la represión policial sería tan brutal en Córdoba.

De nuevo caía la noche del jueves cuando 3.000 manifestantes coparon el Patio Olmos (calzada en la esquina de Vélez Sarsfield y San Juan) que tiene veredas muy estrechas. Ante la cantidad de personas, ocuparon la calle; de repente sucedió lo inesperado: la Policía cordobesa cargó contra mujeres, ancianos, estudiantes, inquilinos, desocupados y trabajadores con palos, balas de goma y gas pimienta. Las imágenes muestran la ferocidad, la bronca y el odio hacia quienes estaban allí ejerciendo el derecho a manifestarse en contra del mega DNU firmado por el flamante Presidente.

La jornada terminó de la peor manera: cientos de personas con su vista afectada después del ataque de la policía con gas pimienta. Se contabilizaron al menos cinco detenidos (Juan Celli, Santiago Cabral, Agustín Savoretti, Maximiliano Ciambrella) algunos de organizaciones sociales, entre ellos dos menores de edad, según informó "La Izquierda Diario". Entre los detenidos también está el periodista Rodrigo Savoretti del medio "Enfant Terrible".

Nefastas e irresponsables repercusiones

El DNU que firmó Milei desregula la economía y libera el mercado. En su campaña política dijo una y mil veces que esta acción política-económica no haría más que beneficiar al pueblo argentino. Pero no van ni 48 horas de la firma de ese decreto -que muchos consideran que no tiene nada de necesario ni urgente- y los ciudadanos ya sienten el peso de la inflación y del libre mercado sobre sus billeteras. Ahora que se aproximan las fiestas de fin de año, todo parece empeorar.

Mensaje golpista de Javier Milei

Aunque los ánimos están caldeados en todo el país y mucha gente ya advierte que no tiene ni para comer, las personas que están en el gobierno postean desde la comodidad de sus amplios sillones, mensajes que turban más la voluntad popular.

El mismísimo Presidente incitó a la violencia posteando una caricatura en la que él mismo está abriendo una celda presidiaria para que "pase" un ciudadano con cacerola en mano. La personificación del manifestante no hace más que profundizar en los estereotipos, porque lo dibujaron con pelo largo y barba ¿Volvimos a los '70?

Pero no sólo festejó el presidente, también lo hizo su mano derecha Iñaki Gutiérrez cuando acababa de suceder la represión policial: "La policía de Córdoba despeja el piquete en la calle. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", expresó con orgullo y sorna.

Iñaki celebró en X la agresión policial

Agustín Laje, youtuber reconocido por ser antiderechos y misógino, apoyó la brutal represión con cierta ironía nombrando a Martín Llaryora: "Excelente el gobernador de Córdoba, apostando por el orden público y el cumplimiento de la ley en nuestra provincia. A los que violentan los derechos de los ciudadanos hay que repelerlos con el uso de la fuerza".

Todo el país contra el DNU

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miles de personas se manifestaron al frente del Congreso de la Nación. Inquilinos e inquilinas llevaron su tradicional cartel, "Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas", para protestar en contra de la derogación de la Ley de Alquileres y también colgaron un cartel gigante con la inscripción "Se Vende" en relación con la Ley de Tierras también derogada y que pone al país en venta sobre todo para capitales extranjeros.

Cacerolazo en Rosario

En Rosario la manifestación también fue masiva y hubo marcha desde la intersección de Santa Fe, pasando por la plaza 25 de Mayo y llegando a copar el Monumento a la Bandera alrededor de las 18hs. La convocatoria fue a través de redes sociales. En Tucumán, la gente se reunió en plaza Independencia para condenar el ajuste y el DNU. Llegaron hasta la capital tucumana desde varios puntos de la provincia y se manifestaron de forma pacífica.