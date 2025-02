"No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco": el diputado Paulón y su duro discurso contra las medidas de Milei

Las reacciones a las medidas transfóbicas y homofóbicas del presidente Javier Milei, que se dinamizaron a partir de su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos y la asunción en Estados Unidos de Donald Trump, crecen minuto a minuto. Ahora el santafesino diputado nacional Esteban Paulón, activista del movimiento LGBT y miembro del bloque Hacemos por Nuestro País, se plantó durante la sesión extraordinaria que busca derogar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y presentó un rechazo al DNU 62/25 que intervino sobre la Ley de Identidad de Género.

"Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista. Mire, señor presidente, yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco", afirmó en una dura intervención en la Cámara de Diputados. "Y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¡Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes!", proclamó.

Cabe recordar que tras la intervención presidencial en Davos, el funcionario defendió las polémicas declaraciones y lamentó "mucho la mala interpretación" de las palabras de Milei. "Seguiremos trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo hasta ahora, tratando que el Estado no interfiera en la libertad de los argentinos como lo ha hecho hasta ahora", soltó en declaraciones radiales.

Paulón fue al recinto con una bandera del colectivo travesti trans. "Sin lugar a dudas, el Gobierno, Santiago Caputo, los asesores, se piensan que son muy vivos, que a la marcha le contestan con más provocaciones. Y ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida que es una fake news. Acá en la Argentina ningún nene de cinco años trans es mutilado. Acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública", rechazó.

El Gobierno le bajó el precio a la marcha LGBT y confirmó que irá por la eliminación de la figura de femicidio.

Acompañado por la ex intendenta de Rosario y actual diputada Mónica Fein, Paulón impulsó un rechazo de la Cámara al DNU 62/25 publicado durante la mañana de este jueves en el Boletín Oficial, que interviene contra la vigente Ley de Identidad de Género. Según denunció, en este "se prohiben los tratamientos y cirugías para el cambio de género en personas menores de 18 años por su carácter manifiestamente inconstitucional".

"Esta disposición contraviene el reconocimiento de la identidad de género consagrado en la Ley 26.473, los principios del interés superior del niño, autonomía progresiva y pleno respeto al desarrollo de la personalidad y un catálogo de derechos humanos fundamentales en niños, niñas y adolescentes, ampliamente reconocidos por la Ley 26.061 y el Código Civil y Comercial de la Nación, todos ellos de jerarquía constitucional y convencional, atentando directamente contra los derechos personalísimo del colectivo travesti-trans y el respeto irrestricto a su identidad", cuestionó el Proyecto de Resolución.

El tuit de Esteban Paulón con el Proyecto de Resolución presentado para rechazar los cambios que hizo Javier Milei a la Ley de Identidad de Género.

"¡Con el derecho a la identidad, no!", escribió Paulón en su cuenta de X (ex Twitter). "Ante la publicación del DNU 62/25 que restringe el libre ejercicio del derecho a la identidad del colectivo travesti-trans, y contravienen los tratados internacionales y la Constitución, impulsando su rechazo con urgencia en la Cámara de Diputados", añadió.

El discurso de Paulón se dio en el marco de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y los bloques dialoguistas de la oposición alcanzaron el quórum necesario para tratar varios proyectos, entre ellos la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de este año. A las 12:23, el presidente de la Cámara, Martín Menem, confirmó la presencia de 129 legisladores y dio inicio a la sesión, que se extenderá por varias horas.