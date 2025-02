Betular cuestionó la salida de Argentina de la OMS y apuntó contra Milei: "Me da por momentos miedo y gracia"

El pasado miércoles, los argentinos fueron sorprendidos por las últimas decisiones que tomó el presidente Javier Milei. El vocero, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar que el Jefe de Estado resolvió seguir a su par estadounidense, Donald Trump: esta información desató la furia de cientos de ciudadanos, entre ellos la de Damián Betular, que decidió utilizar su exposición para chicanear al mandatario.

"No vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud", justificó Adorni al sentenciar que el gobierno libertario retiró a la Argentina de su participación en la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo internacional encargado de la promoción y coordinación de planes y programas de cobertura sanitaria.

Javier Milei retiró a la Argentina de su participación en la Organización Mundial de la Salud (OMS)

En el stream de Olga, Betular se pronunció como nunca antes había hablado de política: "A mí me asombra tanto, me da por momentos miedo y gracia", comenzó su descargo en el que se mostró desconcertado ante la nueva medida que tomó Milei. Si bien no es la primera vez que el presidente de las Fuerzas del Cielo sigue los pasos del funcionario yankee, esta fue una de las que más impactó: "¿Qué lo que quieren hacer? ¿Creemos que somos tan importantes para Estados Unidos? Para mí no somos tan importantes como creemos o como este señor cree", ninguneó el pastelero al "León" bajo la atenta mirada de sus compañeros.

El navegador no soporta este contenido.

"Latinoamérica dijo Trump que no le importa", siguió Betular, reflexionando que copiar las medias a los yankee "habla mal de nosotros" y pone en un lugar vulnerable al presidente argentino. El chef no fue el único indignado con la desvinculación de Argentina de la OMS. Desde un informe de la fundación Soberanía Sanitaria se explicaron algunas consecuencias que conllevan la falta de acceso a vacunas, tecnologías e insumos sanitarios y el apoyo de programas especializados: "No podemos dejar de lado una entidad reguladora que tiene mucha gente experta, que tiene la actitud de incidir con sus conocimientos en muchísimos países cuya capacidad operativa para resolver algunas cuestiones es muy dificultosa", expresó en una entrevista el médico clínico Luis Cámera.

Damián Betular contó sus experiencias atendiendo a políticos internacionales

Desde su lugar en Olga, Damián Betular siempre llamó la atención con sus declaraciones o al animarse a mostrar su verdadera personalidad un poco oculta en el rol de jurado que asumió en concursos de cocina televisivos. Sin embargo, no es la primera vez que habla de Trump u otros presidentes: en su paso por Podemos Hablar y recordó sus encuentros con famosísimas personalidades del mundo de la política y el espectáculo.

Durante sus años de trabajo en el Palacio Duhau como Chef Ejecutivo, reveló que los servicios que más recuerda son a Barack Obama, Donald Trump, Will Smith, entre otros. Con respecto a Obama, lo definió como un hombre con un carisma magnético quién visitó el país junto a su esposa: Michelle en 2016. Luego en 2018 recibió a otro reconocido presidente americano: Donald Trump, quién arribó al país para la cumbre del G20 y eligió el hotel donde trabajaba el chef para celebrar el acuerdo político con Xi Jinping, primer mandatario de China. Si bien le sirvió la comida en el pasado, en la última transmisión de su programa de stream dejó en claro que no comparte los principios del presidente estadounidense.