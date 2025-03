"Pamela", el documental: narrar historias de amor, amistad y militancia como acto revolucionario

El contexto político agobia, las historias que se cuentan día a día son catastróficas, Argentina parece haber caído en una frágil burbuja de hate en redes sociales que se rige, en primera instancia, por los y las dirigentes más influyentes como el presidente Javier Milei. Sin embargo, en este caos parece haber un oasis: es la historia de vida de Pamela Poletti una peluquera trans y activista de Chivilcoy que nació y creció en un seno familiar que la cuidó y la protegió desde que apenas era una niña.

Esta historia, narrada por Marina Carrasco y Daniel Muchuit, muestra cómo una persona perteneciente a un colectivo históricamente vulnerado, puede desarrollar su vida con el apoyo del seno familiar y, por supuesto, de su entorno amistoso. Pamela, es un documental sensible, claro y conciso que relata la vida y obra de uno de los personajes más icónicos de Chivilcoy.

Pamela, el documental

En diálogo con BigBang , Marina -que también es actriz y directora de teatro- contó cómo fue la realización de esta pieza audiovisual, los desafíos que superaron respecto a la perspectiva de cómo contaban esta historia y reflexionó profundamente sobre el por qué de la importancia de mantener vivo el arte de contar.

Pamela es un acto revolucionario tal como lo es la vida de esta mujer que navegó entre amores y militancia activa en Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) donde tuvo la oportunidad de hacerse amiga de Claudia Pía Baudracco, referente histórica del colectivo.

En Chivilcoy, tanto Pamela como sus amigas pero también los y las realizadoras de su documental, están expectantes. Es que la función se aproxima: será el viernes 14 de Marzo a las 20:15 hs. en la Sala 1 del Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA). La cita es completa pues allí estarán todos y cada uno de los protagonistas del documental.

¿Pensaron -políticamente- el contar la historia de Pamela porque tiene un contexto que puede ser beneficioso para otras historias y otros padres y madres de personas trans?

Por supuesto. Sí, eso sin duda. De hecho, la última proyección que tuvimos en Chivilcoy fue en el Colegio Nacional porque es para los alumnos del último año. Estaban todos interesados, hubo un silencio súper interesante, quedaron muy capturados por este relato.

Quien mire, seguramente se sienta identificado con algo de lo que cuenta ya sea una hermana, un primo, una madre o mismo cualquier persona trans... invita a pensar sobre cuánto menos doloroso, puede ser acompañar que fue lo que le pasó Pamela.

Pamela, el documental

Hay tres temas troncales en el documental que son la amistad, el amor y la militancia, ¿cómo viviste vos como directora esos procesos de selección de de los temas que se iban a tratar sobre la vida de Pamela que es tan extensa y tan rica?

Fue difícil porque queríamos que todo se pueda escuchar porque tenía muchas aristas muy ricas como las cartas con María Pía (Baudracco)cuando ella estaba presa; eso nos dio mucha información sobre la época.

Después sí, el amor, su historia de amor porque ellos lo disfrutaron, lo vivieron con muchísima libertad y fue hermoso. Además, en relación a lo de la amistad, nos gustó mostrar que sus amigas trans iban a la casa de Pamela antes de ir a los boliches y nos llamaba mucho la atención porque en esa época la policía llevaban presas a las mujeres, era llamativo ese padre.

Pamela, el documental

¿Cómo es producir cine independiente en la era Milei, con la desfinanciación pero además estas historias parecen ser atacadas?

Es puro deseo, pura militancia y es casi imposible, por eso digo que es puro deseo; es una forma de lucha. Agruparse, mostrar, seguir creciendo y mostrar nuestro arte. Los encuentros hacen que sigamos haciendo y que nos dé más fuerza para realizarlo, pero a veces es muy desmotivante y creés que no sirve para nada.

Pero no, todo lo contrario . Después las fuerzas se multiplican, te agrupás y lo hacés. Estamos organizadas... cuesta porque a veces realmente no hay cómo. A veces no se puede viajar porque tenés que comer, no se pueden filmar o no se puede comprar cosas. Pero dijimos, "hagámoslo igual, que llegue a quien tenga que llegar y que esto siga".

¿Qué pensás sobre los espacios como el Gaumont en los que se puede proyectar este tipo de contenidos pero que parecen estar al borde de extinguirse con este gobierno?

Me da muchísimo miedo, de hecho tengo una amiga que la semana pasada trabajó 29 años en el INCAA y la echaron. Pero tengo fuerza para la lucha, para hacer lo que tenga que hacer para que esto no ocurra, pero a la vez la realidad es desoladora.

Además, será una alegría también que podamos llevar Pamela a la provincia, porque por lo general para este tipo de cosas -para la cultura, para el teatro, para el cine- no tiene mucho valor; las grandes cosas no pasan en las provincias, en los pueblos.

Pamela, el documental

Con miedo y todo, realizar el documental Pamela ha sido un acto revolucionario ¿Cuál es la importancia de contar historias como esta?

Lo importante es que se siga visibilizando las diferentes formas de existencias que hay y que todas tienen un valor y sobre todo el saber que alguien te pueda acompañar, que alguien te pueda hacer la vida un poco más feliz, saber que no estás solo o sola.

Después, para los que realizamos documentales o teatro, es una forma de expresión súper importante para sentir que ésta no es la única realidad posible que tiene que haber otra que estamos buscando. Porque si no se hacen creer que la realidad es una. Que son "las personas de bien" y que lo otro pareciera que no tiene valor, que está descartado, que no tiene ninguna importancia.