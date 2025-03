Natalia Oreiro se posicionó del lado de los jubilados y admitió: "No es fácil alzar la voz en este contexto"

En un contexto de creciente malestar social, la actriz Natalia Oreiro se sumó al reclamo de los jubilados que enfrentan las consecuencias de los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei. En declaraciones recientes para C5N, Oreiro no solo expresó su apoyo a este sector vulnerable de la población, sino que también criticó abiertamente las políticas de ajuste fiscal que han impactado negativamente en su calidad de vida.

"No se puede separar a los artistas o intérpretes del resto de la sociedad argentina. Hay muchas realidades muy difíciles, como la de los jubilados, que es como la más clara ", afirmó contundente la actriz, quien fue consultada por el periodista Lautaro Maislin.

Natalia Oreiro

Oreiro también aprovechó la oportunidad para repudiar las agresiones verbales y digitales que tanto ella como otros artistas han recibido por expresar sus posturas políticas: "Los que hablamos nos exponemos para quienes no tienen esos privilegios. Quizás es injusto cuando se le pega a los artistas que hablan, porque no lo hacen por ellos, lo hacen por los que no pueden hablar", señaló, en referencia a los ataques que han sufrido figuras como Lali Espósito y María Becerra por criticar al gobierno de La Libertad Avanza.

El descontento de Oreiro se centra, entre otras cosas, en la eliminación del plan de medicamentos gratuitos para jubilados y en la posible erradicación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una medida que afectaría especialmente a mujeres en situación de poder jubilarse. Estas políticas son un ejemplo claro de cómo las decisiones gubernamentales han desfinanciado programas esenciales bajo el pretexto de alcanzar un equilibrio fiscal: "Es inadmisible que quienes trabajaron toda su vida ahora sean los más castigados", remarcó Natalia y continuó: " No es fácil alzar la voz en este contexto, pero creo que es nuestra responsabilidad hacerlo ".

Natalia Oreiro

En este marco de creciente tensión social, este miércoles 12 de marzo se llevará a cabo una marcha frente al Congreso Nacional en defensa de los derechos de los jubilados. Lo que distingue a esta movilización es el apoyo inesperado de hinchas de diferentes clubes del fútbol argentino, quienes se han organizado para acompañar el reclamo. " No se trata de barrabravas ", aclararon desde ya los organizadores que fueron amenazados con la posibilidad de represión por parte de Patricia Bullrich. La convocatoria está liderada por agrupaciones y coordinadoras de hinchas que participan activamente en la vida institucional de sus clubes y en diversas causas sociales.

Inspirados por una frase icónica de Diego Armando Maradona durante las marchas contra el menemismo -"Hay que ser muy cagones para no defender a los jubilados"-, los hinchas buscan visibilizar las demandas de este sector y protegerlos ante posibles represiones policiales. Entre los apoyos destacados figuran figuras del deporte comprometidas con causas sociales, como Héctor "Negro" Enrique, Dalma Maradona, el entrenador Ángel Cappa y el ex preparador físico Fernando Signorini.

Jubilados y jubiladas contra el veto de Milei

Las políticas económicas del gobierno de Javier Milei han generado un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad. Entre las medidas más cuestionadas se encuentran los recortes en programas destinados a los jubilados, quienes ya enfrentan dificultades económicas debido a la inflación y al bajo poder adquisitivo de sus pensiones. La eliminación del plan de medicamentos gratuitos y la posible desaparición de la PUAM son vistas como ataques directos a derechos adquiridos.

Mientras tanto, las voces en contra del ajuste continúan multiplicándose. Además de artistas como Natalia Oreiro, diversos referentes sociales y políticos han expresado su preocupación por el impacto que estas políticas tendrán en el tejido social argentino.

Natalia Oreiro y Gael García Bernal: una nueva apuesta romántica

Mientras tanto, Natalia Oreiro continúa con su carrera artística y actualmente rueda Sin equipaje, una comedia romántica dirigida por Juan Taratuto en la que comparte protagonismo con el actor mexicano Gael García Bernal. Las primeras imágenes del rodaje muestran a ambos actores disfrutando de un entorno playero en Uruguay, donde se desarrolla gran parte de la historia.

Gael García Bernal y Natalia Oreiro

Sin equipaje marca el regreso de Oreiro al género que le ha dado tantas satisfacciones en su carrera. Bajo la dirección del reconocido Taratuto (responsable de éxitos como No sos vos, soy yo y Un novio para mi mujer), esta película promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del año. La química entre Oreiro y García Bernal ya ha generado expectativas entre sus seguidores.

Con su compromiso tanto dentro como fuera de las pantallas, Natalia Oreiro demuestra una vez más que el arte puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia social y promover cambios positivos en la sociedad.