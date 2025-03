Lali Espósito confesó cómo le cambió la vida su enfrentamiento con Javier Milei: "Me invitó y yo acepté esa invitación"

En medio de la polémica con Eial Moldavsky, su preparación para sus shows en el Estadio Vélez y su disputa política activa con Javier Milei, Lali Espósito llegó a Gelatina para una nota mano a mano con su novio y conductor del programa, Pedro Rosemblat.

De antemano, el comunicador confesó que sería una entrevista diferente y difícil, ya que trataría de separar su noviazgo de la profesión de la artista y centrarse en esta última parte, dejando para ellos mismos la privacidad de la pareja. En esta línea, la charla comenzó enfocada de lleno en lo profesional: "Básicamente la conciencia de que habitual no es y nunca lo será. Digo, yo ya hice un Vélez y no es que ahora siento que lo tengo atado. Siento que es un regalo que te hace el público que te elige, creo que es una apuesta, yo confío en mi. Pero, eso es una ilusión hasta que la gente lo convierte en realidad", respondió la invitada a cómo hace para seguir sorprendiéndose de sus logros en una carrera donde triunfó en tantos proyectos.

En medio de la entrevista, Lali adelantó que su álbum saldrá antes de lo esperado y marcó el mes de mayo como un periodo clave para su carrera, no sólo por sus recitales sino por el lanzamiento del mismo, aunque de momento no oficializó una fecha en particular. En este contexto entendió que tanto como su música como sus conciertos son de ayuda para una persona que paga una entrada para crear un recuerdo imborrable así como para sobrepasar una situación difícil que la atraviesa fuera del recinto: "A mí me pasa como espectadora también, yo he ido triste a un recital y me cambio el día. He visto a mis artistas favoritos y he llorado de emoción y me he sentido privilegiada de tener ese rato de fantasía que la música propone, y ser yo quien le pueda dar a la gente que elige verme dos horas de fantasía, la verdad que es un privilegio".

Así como reveló que su presentación estará cargada de emoción y fantasía, también reconoció que al momento de presentarse disfruta pero con la carga de tensión de que todo salga como lo planeo y siendo consciente que cada subida al escenario es un momento que le cambia la vida. Esto último, lo comparó con la sensación que vive un padre en los cinco minutos previos al nacimiento de su hijo.

Lali Espósito llegó a Gelatina y estrenó el espacio "mano a mano"

Es de público conocimiento que Lali Espósito trabaja desde corta edad, por lo que en el año 2024 decidió hacer una pausa laboral y en su paso por Gelatina contó a que se debió: "Tome la decisión de decir que necesitaba redescubrir mi hogar. ¿Cuál es mi hogar? me hice mucho esa pregunta; cuando viajás mucho por laburo perdés un poco el norte de cuál es tu lugar", reflexionó.

En línea con su pausa profesional, la cantante reconoció que su enfrentamiento con el Presidente y la exposición tras la disputa, la invitó a "bajar un cambio" y enfocarse en ella misma: "No me obligó, me invitó y yo acepté esa invitación , a meterme un poquito para adentro, pensar con claridad, hacer un mejor disco del que tenía pensado hacer". Las palabras de la entrevistada dejaron a entender que transformó la "bronca" del momento en arte y pudo canalizar sus emociones a través de sus letras, donde reconoce que lo que tiene para decir a sus 33 años no es lo mismo que dijo en aquellas canciones en la década de sus 20 años. Lali aprovechó su entrevista para aclarar que Fanático no es una canción dedicada explícitamente a Milei, sino a una cierta personalidad que cumplen con los rasgos de fanático obsesivo, que en el fondo su odio demuestra la importancia que le genera lo que el otro haga.

Sin dudas, el tema de la semana fue la exposición de Eial Moldavsky al contar su experiencia sexual con la artista. El conductor, de una manera muy cuidada, le preguntó a su novia sobre cómo vive la exposición en redes sociales sobre " sus romances, amistades, look, hábitos y mascotas ". La joven dejó en claro que sabe distinguir su "yo real" del mediático y eso la ayuda a estar orientada, al mismo tiempo que acude a la terapia y a sus seres queridos.

En todo momento, Pedro Rosemblat que también es novio de Lali Espósito, confesó su temor de pasar el límite de lo privado y lo público: "Un miedo tengo Mariana, un miedo de cometer un error garrafal". Aunque el sonrojado terminó siendo el cuando su chica le que el tema Mejor que Vos, junto a Miranda!, está inspirada en su historia de amor.