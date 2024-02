Paritarias, el Fonid y el inicio de clases: "El gobierno de Javier Milei es un ataque directo a la educación pública"

Se advierte una escalada de conflicto entre el gobierno de Javier Milei contra los y las trabajadoras de todos los sectores (la discusión por el Salario Mínimo Vital y Móvil, por ejemplo se cayó y ahora, ese monto se fijará por DNU) pero el que preocupa, por la inmediatez del caso, es el sector de la educación pública.

BigBang dialogó con Mariana Scayola, secretaria General de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) que ve el panorama del inicio de clases -que se había fijado para el 26 de febrero- muy complicado, trabado.

Mariana Scayola

Para Scayola, la situación docente no difiere mucho de la de los demás trabajadores que tienen el salario congelado mientras las tarifas de transporte público suben indiscriminadamente. El contexto es grave: un informe de la Cámara de Comercio (CAME), registró una caída exagerada del consumo de alimentos, un 37%. Sumado a esto, el mismo informe detalla que la compra de medicamentos en farmacias cayó un 45%. Es decir, la gente come menos y no puede comprar remedios libremente

Peligra el inicio de clases

¿En qué dirección va el gobierno de Las Fuerzas del Cielo? Para la dirigente sindical, el gobierno libertario "ha tomado medidas anti trabajadores, con un fuerte ataque al salario, a los derechos laborales y los docentes no somos la excepción".

Además, fue contundente en su análisis: "La disparada inflacionaria, la quita de subsidios al transporte, el aumento de las naftas, el aumento de los medicamentos; todo sube pero los salarios no acompañan al ritmo de esta disparada", dice y agrega: "Esta liberación completa de precios perjudica a los laburantes y obviamente el poder adquisitivo se fue se vio fuertemente golpeado en muy poco tiempo".

El Salario Mínimo será fijado por el gobierno de Javier Milei

¿Cómo será el contexto del inicio de clases? Scayola no ve un buen panorama: "Salarios, que ya venían por debajo de la línea de la pobreza y que vienen perdiendo por lo menos los últimos cinco años. Entonces en ese contexto, la situación es realmente crítica".

Sin los FONID, los maestros no pueden trabajar

Desde que la Ley Ómnibus fue enviada a comisiones, el Gobierno nacional hace esfuerzos para quitarle recursos a las provincias. Primero retiró los subsidios a transportes y ahora, el conflicto está puesto en los Fondos Nacionales de Incentivo Docente (FONID).

La dirigente de Ademys, reflexiona: "Se suma el problema con el Fonid y el dinero que no queda claro todavía si va a girar o no va a girar Nación, y que muchas provincias no están en condiciones de asumir. Estamos en una situación muy crítica, con un panorama hacia el inicio muy difícil".

Docentes en Argentina

Sobre las medidas que tomará la lucha docente, Scayola confirmó: "Desde Ademys ya vamos a una Asamblea esta semana a discutir en las escuelas, la situación económica, la exigencia salarial al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; esto en un marco de exigencia a las centrales sindicales de que nacionales como la CTERA para que tomen el problema salarial de los docentes y que vayamos a un plan de lucha con no inicio de clases".

La Libertad Atrasa

Hay preocupación en el sector de la educación por el desfinanciamiento a programas nacionales referidos a la materia educativa: "En Educación nosotros afirmamos que estamos en el marco de una profunda crisis educativa, que lleva más de 20 años y que se ha profundizado en el período de pandemia, donde Educación parecía ser un tema en la agenda y hoy ya no", expresó la secretaria general de Ademys.

Además, vislumbra un oscuro panorama: "Vamos a una perspectiva de ajuste de los presupuestos y eso impacta fuertemente sobre una educación ya en crisis", dijo y también informó: "La falta de presupuesto, la desinversión, las políticas educativas que se vienen implementando y un ajustazo como el que pretende implementar Milei, de la mano de evitar cualquier tipo de protesta y derecho a huelga, no es otra cosa que un ataque directo a la educación pública".

Docentes de Ademys en lucha

Scayola trajo a la mesa otra discusión que tiene que ver con la educación de grado: "Estamos hablando en este caso de todo lo que tiene que ver con la educación no universitaria. Pero si hablamos de educación universitaria, los docentes universitarios ya han visto rebajados sus salarios, así que estamos en una crisis educativa general".

No hay plata: ni para útiles

La crisis alimentaria está en primer plano, pero si se profundiza en este punto, es evidente que los padres y madres se la verán "en figuritas" para poder llegar a mandar a sus hijos a la escuela: "Toda crisis impacta porque la familia de nuestros pibes son familias trabajadoras. La canasta escolar tuvo un aumento de 250 por ciento del año pasado a este, es prácticamente imposible para una familia trabajadora encarar los gastos de principio de año, así que va a ser una situación muy difícil muy dolorosa también para la familia", dijo la dirigente sindical en diálogo con BigBang .

Y agregó: "Nosotros mismos como trabajadores y trabajadoras con hijos en edad escolar la vemos muy difícil para estos meses y en un contexto de un Gobierno que además, no se cansa de atacar otras cuestiones, no como Derechos Humanos o la Educación Sexual Integral".

Compras útiles, misión imposible

Para terminar, Scayola fue contundente: "Insisto, vamos a un escenario de asambleas y a discutir un plan de lucha con la docencia en el marco de saber que este Gobierno no va a ser una o dos peleas sino que vamos a tener que estar en conflicto permanente".

Impactos del gobierno de Milei a la educación

Ademys hace un listado práctico y didáctico de las consecuencias que tiene el gobierno libertario dirigido por el arco libertario.