Pasciuto destapa la ineficiencia de LLA para resolver la crisis en el transporte: "Falta gestión"

Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), cuestionó fuertemente al gobierno nacional -aunque sin nombrarlo- y a sus funcionarios por la falta de previsión y gestión en un contexto que a esta altura es insostenible.

Es que ahora se supo que desde hace más de 15 días, las empresas habían solicitado sin éxito una mesa de trabajo. Según Pasciuto, "Primero fue vía nota, después fue vía carta documento, después anunciando medidas. Hasta ahora, hasta este momento, lo único que hay es una mesa para mañana"., dijo dejando clara la falta de voluntad política.

Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires

Uno de los puntos más críticos señalados por el representante de CETUBA es la deuda acumulada por parte del gobierno nacional y provincial hacia las empresas: "El tema del combustible sumó en todo este problema, pero hay una deuda que empieza en el 2025, desde el mes de septiembre a la fecha, en Nación, de 115.200 millones, que son 6.000 colectivos. Es un promedio de 20 millones de pesos por colectivo. Y en provincia es de 100.000 millones, que es un promedio de 9 millones de pesos por colectivo, porque son 9.000 colectivos", explicó Pasciuto. En contraste, destacó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra al día con sus pagos, lo que permite que sus 1.500 colectivos salgan a la calle normalmente.

La inflación y el desfasaje entre costos e ingresos también agravan la situación: "En febrero el ingreso por pasajero era de 1.600 pesos, y el costo del boleto era de 2.100. Había un desfasaje de 500 pesos por pasajero en el costo" y, como para agregar fichas a los casilleros, a esto se suma la suba del precio del combustible a niveles mundiales pero que repercute fuertemente también en Argentina: "Lo que estamos haciendo es un racionamiento de combustible para que dure lo máximo posible, porque si dábamos servicio normal quizás hoy estamos parados".

¿Habrá paro de transportes en los próximos días?

Claramente, la incertidumbre tiene su peso sobre los salarios de los trabajadores del sector: "Dijeron que iban a acreditar anoche, no acreditaron. Hoy es cuarto día, hay que pagar los sueldos. Bueno, habrá empresas que pagarán, habrá empresas que tienen un poco de espalda y otras que no van a poder pagar los sueldos ", advirtió Pasciuto.

Marcelo Pasciuto no dudó en señalar la raíz del problema: "La realidad es que falta gestión y no sé si el tema es económico". Además, criticó la ineficiencia en la logística del combustible: "El combustible no es como un Uber, que lo llamás y a los 5 minutos lo tenés. El combustible por logística, la petrolera, diagrama cada 24 o 48 horas", dejando muy claro que es ese lapso de tiempo es posible que los servicios no funcionen.