Piumato en BBN: "La Justicia sigue siendo la Cenicienta de los poderes"

El Poder Judicial está que arde. Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), mantuvo un mano a mano con BigBang en el que abordó todos los pendientes y los principales problemas que enfrentan los judiciales en la Argentina.

Julio Piumato

Piumato reflexionó sobre el accionar de la Justicia a nivel nacional y sobre todo, cuestionó la idea del traspaso de la Justicia Laboral nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires.

A 40 años de democracia ininterrumpida, ¿cómo ve la Justicia hoy?

-La Justicia sigue siendo la 'Cenicienta' de los poderes. Porque en la Justicia falta todo. Nosotros desde el gremio (UEJN) hace muchos años que venimos insistiendo. Yo soy peronista; creo en los objetivos y en la planificación.

El objetivo es una Justicia que responda a lo que marca la Constitución, que controla los otros poderes del Estado y que sea la última esperanza del ciudadano común frente un derecho conjugado.

En ese marco, uno tiene que hacer un plan estratégico que va desde qué perfil tienen que tener los jueces los jueces. (Juan Domingo) Perón decía: 'No sólo tienen que conocer la fría letra de la ley, sino que tienen que tener sensibilidad'; y yo creo que es eso: tienen que saber de derecho, pero también tener una sensibilidad para entender las circunstancias de un momento histórico del país.

¿Cuando habla de planificación a qué refiere?

-Tiene que haber un plan estratégico. El 80 por ciento de los edificios judiciales si fueran privados estarían clausulados... porque no reúnen las condiciones mínimas de salubridad y seguridad.

Nosotros somos partidarios de que la Justicia tiene que ser presencial porque trata conflictos humanos. No se puede manejar desde una computadora a distancia y desde esa perspectiva el problema es que hoy la Justicia no tiene una infraestructura para poder trabajar, entonces termina trabajando en muchos casos con los medios que pone el propio trabajador: su computadora, su conexión a Internet porque si van a su oficina se corta la transmisión, se corta todo y la jornada laboral se extiende porque hay que sacar la tarea. Pero eso afecta a la Justicia.

Yo no puedo tomar una audiencia por una cámara virtual. Al tratar conflictos humanos, el juez, el fiscal tienen que estar en contacto con los actores del caso. Esto es la Justicia penal, la Justicia laboral, la Justicia civil donde no podés trabajar a distancia.

Un plan estratégico incluye la parte humana: cómo se seleccionan los jueces, qué perfil tienen que tener... porque hoy el que tiene mayoría en el Consejo, el que es Gobierno, define el perfil de los jueces. Por eso no siempre van los mejores, sino que van los que son más amigos del poder. Esta es la realidad.

También un sistema de ingreso transparente de todos los agentes del Poder Judicial. Hay una ley que se cumple a medias: o se distorsiona como pasó en una época del Ministerio Público Fiscal o no se cumple como todavía no se ha implementado en todos los fueros de la justicia del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos Nacionales.

Acto de la CGT con Hogares de Cristo

El tema del número de Tribunales: acá, ha habido reformas ridículas desde (Mauricio) Macri, hasta el Gobierno del Frente para Todos, porque si tenemos una puesta en marcha un nuevo Código Procesal Penal que plantea el sistema acusatorio -es decir, fiscal acusa investiga, la defensa y el Tribunal decide- vos tenés que ver qué estructura tiene que tener la Justicia Penal Federal en el país para atender ese nuevo código.

Acá hay que ver dónde hacen falta Juzgados Federales. Hay discusiones que son de fondo y que cambian permanentemente. Yo era una persona que siempre estaba a favor de los Juzgados de Frontera porque ahí donde está el narcotráfico, la trata...

Acto de la CGT con Hogares de Cristo

La realidad de hoy es que al ver los Juzgados de Frontera (Orán, Tartagal, El Dorado), te das cuenta de que no caminan porque son pueblos chicos con poder muy grande del narcotráfico. El juez y el fiscal si es independiente y cumple su función, es un blanco móvil... porque el poder ahí lo tienen los narcos, no lo tiene el Estado. Son cosas que hay que revisarlas a la luz de las circunstancias.

Otro tema es el número de planta de personal. En el Estado en general, vos sabés que hay ñoquis. Hay mucha gente que cobra y no trabaja, pero pasa en el Estado Nacional, pasa en el Gobierno de la Ciudad. La Justicia de la Ciudad es un desastre: cada dos personas hay una persona que trabaja.

Acto en la CGT con los Hogares de Cristo

Falta gente. Ha crecido la demanda de Justicia en proporciones geométricas y no ha crecido más la planta. En una sola jurisdicción de la provincia de Salta o Jujuy de la Cámara Federal no han creado los cargos necesarios. Entonces ¿qué pasa? Vos hablás con los fiscales y los fiscales te dicen: 'Tengo que hacer la pre investigación, la investigación y tengo que hacer el juicio'. No dan abasto.

Entonces, ¿qué se hace? Acuerdan. Como no pueden pasar de una condena de 6 años, se acuerda con todos los narcos una condena de 6 años... porque están sobrecargados de trabajo. Bueno, así no puede funcionar. Si vos a funcionás por las carencias, después no te podés exigir que el Estado te que dé la respuesta esperada de la Justicia.

Otra cosa que falta de la Justicia es una Policía Judicial. Hay muchas provincias que la tienen, pero la Justicia Federal no tiene una Policía Judicial que esté íntimamente vinculada con el juez y la investigación criminal.

"Vení Francisco, tu pueblo te espera"

¿Cuál es la importancia de este acto?

-En mayo se cumplen cincuenta años del asesinato del padre Mugica. Toda este empezó este año, porque hemos hecho jornadas en los colegios de la villa. Jornadas en las que los chicos son protagonistas, los jóvenes preguntando sobre el perfil del Padre Mugica.

La semana pasada se hizo una en la villa 11-14 y estaba previsto en esta serie terminar en la CGT con los Hogares de Cristo y los curas villeros en el reclamo de lo que ratificó Sergio Massa si llega a ser Presidente: invitar al Papa Francisco a que venga al país.

¿Tiene esperanzas de que eso suceda?

-Sí, tenemos esperanzas. Si la salud le da, viene seguro. Para mostrar que los jóvenes humildes están metidos en esta misma conciencia solidaria, de comunidad, de proyecto en común... que no haya individualismos del sálvese quien pueda que no nos llevan nada.