Que no te la cuenten cambiada: las cifras oficiales sobre aborto que desmienten a Victoria Villarruel

Hay un fantasma dando vueltas... más que un fantasma es un monstruo antiderechos: es la política libertaria de La Libertad Avanza (LLA) que amenaza todos los días con la quita de derechos adquiridos a base de lucha y organización popular. Una vez más Victoria Villarruel, mano derecha de Javier Milei, es quien negó abiertamente el derecho a abortar que las mujeres y disidencias consiguieron el 30 diciembre de 2020 con la promulgación de la Ley 27.610.

Villarruel goza de una impunidad pasmosa: reivindica la Dictadura Militar, defiende a genocidas y estigmatiza a militantes peronistas del año '70. Sin embargo, nunca antes había fijado tan claramente su postura en cuanto al derecho a las mujeres y disidencias de decidir maternar o no: "Nosotros somos dos 'pro-vida', para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto", empezó y siguió: "Me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la Ley en 2020".

No conforme con cuestionar el derecho adquirido, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza reafirmó: "En algún momento nos gustaría discutir la Educación Sexual, sobre todo porque puntualmente en el tema del aborto". Y disparó desinformación: "La Ley en Argentina se termina estirando hasta el infinito por eso encontrás mujeres que están abortando chicos a término, esto me parece que no corresponde".

Ante la repregunta del periodista de TN, el cual indagó sobre dónde sacó esa información, Villarruel contestó: "Solamente con alegar que tenés problemas del tipo psicológico la madre puede obtener la autorización para el aborto y el tema es que entendamos que ese no era el espíritu de la Ley".

Datos, no relato

En 2020 se promulgó la ley 27.610 y al mismo tiempo se dio luz verde a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Nación para producir información federal de forma sistematizada. Esto es nada más y anda menos que para garantizar que se cumpla el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Muy cerca de la dirección están las alianzas de mujeres y disidencias militantes como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se sostiene desde que esas prácticas eran clandestinas hasta el día de hoy en el que se encargan de comunicar y gestionar información para regular el acceso al derecho.

Acceso a la IVE

BigBang tuvo acceso a esta organización a través de la voz de Yamila Picasso que brindó datos precisos sobre el caso que terminaron desmintiendo las falacias producidas por la candidata de LLA. Fue Picasso quien precisó que hay dos tipos de cifras: las nacionales y las de provincia de Buenos Aires (PBA).

Confirmó que: "En Argentina tenemos 1793 efectores de salud en todo el país que garantizan las IVE/ILE" y completa la información con otro dato llamativo: "Se reportaron desde las jurisdicciones en el año 2022 que se realizaron en todo el país 96.664 IVE/ILE".

Picasso también confirma una cifra importantísima: "En el caso de la PBA el dato que es importante mencionar es que el 91% de los abortos que se realizan son en el 1er trimestre de gestación, en los centros de salud" y completa: "Y solo el 9% son del 2do trimestre de gestación (es decir más de 13 semanas)". Muy lejano al relato de Villaruel.

La información es precisa: "Tenemos un sistema mixto de regulación del acceso a los abortos entre plazos (hasta la semana 14 inclusive); y causales (riesgo a la salud o vida de la persona gestante o cuando la gestación es producto de una violación)".

Y completa: "Por lo general, las gestaciones más avanzadas se dan porque son producto de violación... Porque identificar un embarazo en esas situaciones es difícil: por el ocultamiento, el silencio y la violencia que padece la usuaria; suelen ser de adolescentes y niñas".

ImplementAR IVE/ILE es un informe que detalla el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; hay datos actualizados en abril 2023, allí podrá conocer las cifras detalladas del acceso a este derecho en el plano nacional.

Pero volvamos a las cifras de PBA. En cuanto a las edades de personas que abortan "se registran que el mayor porcentaje en grupo de 20 a 29 años (55,7%). Datos se mantienen estables con 2020 y 2021"; "El 10,2% de las prácticas IVE/ILE corresponden a menores de 19 años". Por otro lado, hay un dato estremecedor: "El 0,4% de las prácticas fueron en niñas de 10 a 14 años".

Este dato también tira por el piso el argumento de Villarruel de dejar de implementar la Educación Sexual Integral. Sobre el aborto en niñas, solo en 2022: "Se registraron en niñas de 10 a 14 años 134 IVE (84.3%) y 25 ILE (15.7%). En este grupo etario el porcentaje de ILE es significativamente mayor que para el total (5.2%)".

Y hay más: "De las situaciones IVE/ILE 153 contaron con registro de semana de gestación (hasta la semana 24 inclusive). El 76,5% se encontraba en el primer trimestre de gestación, el 13,0% en el segundo trimestre temprano y el 10,5% en el segundo trimestre avanzado. En el año 2022 se disminuyeron las interrupciones en el segundo trimestre avanzado en un 1.5%". Se completa: "La edad mínima registrada fue de 10 años para el año 2022".

El informe también indica: "La estrategia intersectorial de la mesa de 'niñas no madres' de la provincia viene fortaleciendo desde el año 2021 para garantizar derechos a estas niñas. Desde su creación en el año 2020 hasta mayo 2023 se notificaron y acompañaron 512 casos".