Pullaro abrió el período legislativo con anuncios sociales, educativos y de infraestructura en Santa Fe

En una jornada atravesada por el nuevo esquema constitucional, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró el 144º Período Ordinario de sesiones de la Legislatura santafesina con un mensaje cargado de definiciones políticas y medidas de gestión. El discurso, pronunciado este domingo 15 de febrero, combinó alivio para jubilados, reformas educativas, obras viales estratégicas y la promesa de un Estado completamente digital para 2026.

La intervención marcó un intento de mostrar orden fiscal, modernización administrativa y agenda social, con foco en niñez y seguridad juvenil. Uno de los anuncios centrales estuvo dirigido al sistema previsional. Pullaro aseguró que la reforma permitió reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y defendió la medida: "Hoy podemos decir, como lo planteamos cuando propusimos la reforma, que salvamos la Caja para los santafesinos".

El gobernador inauguró el 144º Período Ordinario de la Legislatura de Santa Fe.

Sin embargo, planteó que la mejora fiscal debía reflejarse en los beneficiarios: "Es injusto si los beneficios de estos resultados no llegan a los jubilados de hoy, que aportaron durante años y a quienes en la reforma les pedimos un sacrificio extraordinario". En ese marco anunció dos decisiones: no prorrogar el aporte solidario extraordinario y modificar la movilidad de haberes. "Decidí que los aumentos al personal activo no serán más trasladados a los jubilados dentro de los 60 días, sino al mes siguiente".

El gobernador adelantó que comenzará la primera reforma curricular en tres décadas para la escuela primaria. "Un enorme desafío que encaramos junto a todos los que integran el sistema educativo". El nuevo programa incorporará más contenidos de Lengua, Idiomas y Matemática, junto a tecnología, educación digital e inteligencia artificial, además de fortalecer la formación docente de posgrado. También confirmó que la provincia regulará el uso de teléfonos móviles en las escuelas.

Según señaló, los resultados preliminares de las evaluaciones muestran mejoras: la cantidad de lectores fluidos creció un 23 % en un año. En materia de infraestructura, Pullaro vinculó el avance de obras al equilibrio financiero provincial: "Este año, gracias al financiamiento internacional obtenido por la solidez de las finanzas provinciales y con la autorización de la Legislatura, pondremos en marcha nuevas obras para el desarrollo y la integración del territorio".

Tras la habilitación del tercer carril hasta San Lorenzo, la ampliación continuará hasta Timbúes, consolidando el corredor productivo del Gran Rosario. Dentro del eje social, anunció la creación del Polo de la Niñez en Rosario para 2026, con guardias permanentes durante todo el año. Lo definió como "el primer y único dispositivo del país que abordará de manera simultánea todos los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño".

Además, confirmó la compra del inmueble del Hogar Casa Cuna en la capital provincial para replicar el dispositivo allí. En paralelo, anunció el primer Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente en Rosario, ligado al nuevo Código Procesal Penal Juvenil: "Que viene a dar respuesta a un reclamo que personalmente vengo haciendo desde hace tiempo". El mandatario fijó una fecha concreta para la modernización administrativa: el 30 de junio de 2026 la administración pública será completamente digital.

Destacó el programa Territorio 5.0 y la plataforma Timbó, a la que describió como "la autopista por la que transitan todos los trámites de la Administración Pública, tanto internos como externos". El objetivo, explicó, es contar con información precisa para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. En materia ambiental, anunció la apertura de la primera etapa del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda y la licitación de Centros de Innovación Climática en 35 localidades.

Según indicó, las políticas implementadas permitieron que 285.000 santafesinos dejaran de arrojar residuos a cielo abierto, alcanzando al 70 % de la población con sistemas de disposición segura. Con un discurso que combinó equilibrio fiscal, reforma estatal y agenda social, Pullaro buscó marcar el tono de su segundo año de gestión: menos emergencia, más administración permanente y un Estado con impronta tecnológica.