Del vestuario al calabozo: apuestas, casinos y presunto lavado de activos que salpica a ex jugadores, figuras mediáticas y promotores

El relato parece salido de una ficción oscura del deporte moderno, pero ocurrió en la vida real: un viaje familiar terminó en esposas, una terminal aérea se transformó en escenario judicial y el glamour de Las Vegas quedó ligado a una investigación por lavado de dinero internacional. Todo empezó cuando el periodista Ángel de Brito escribió en su cuenta de X: "Escándalo con Periodistas deportivos. Se abrió una investigación en Estados Unidos por LAVADO DE ACTIVOS. Hay varios ex jugadores y personas vinculados a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas".

La historia rápidamente adquirió volumen. El protagonista inesperado fue Enrique "Quique" Felman, periodista deportivo de TyC Sports, detenido al llegar a Miami. Según se conoció después, figuraba bajo la carátula "Fugitive Warrant - Out of State Extradite", es decir, una orden de arresto emitida por otro estado que solicita su traslado para enfrentar cargos. El periodista viajaba con su hija para celebrar sus 15 años. Pero en el aeropuerto, según contaron en televisión, "lo estaban esperando".

De Brito describió la mecánica que investigan las autoridades estadounidenses. Un procedimiento repetido, prolijo y con reglas estrictas. "Invitaban a jugadores para 'presencias en casinos en Las Vegas', cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: que tienen que jugar para otra gente; que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar; que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino; que no se puede tomar alcohol mientras jugás; que hay que comportarse bien; que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino".

Según explicó el conductor de LAM, los protagonistas debían "abrir una cuenta personales para que los habiliten a jugar".El mecanismo, según la causa, era simple en apariencia y sofisticado en su finalidad: utilizar la imagen pública de deportistas y celebridades para introducir dinero de terceros en el circuito legal del juego. "Les pagaban a los deportistas por ir a jugar a un casino. Había un sistema que buscaba convencerlos de que vayan a jugar con pagos desde cinco mil a 75 mil dólares, con viaje y estadía paga incluida, destacó De Brito. Pero el rol clave no era del jugador, sino del intermediario: "El nexo eran periodistas deportivos, quienes ganaban un extra por llevarlos".

La lógica financiera detrás es la que investiga la justicia: lavar dinero mediante fichas de casino y cuentas personales abiertas por figuras públicas para justificar el origen del capital. "Se los acusa de lavar activos jugando con dinero no declarado de terceros. Lavar el juego es una de las formas más comunes de hacerlo", contó Ángel. La trama no sería reciente. "Negocio de mucha gente, como 300 personas. Lo hacían hace más de 10 años pero el fuerte había empezado en la copa América de 2024 que fue en Estados Unidos. Ahí se empezó a masificar y a llenar de gente", informó el periodista de espectáculos en sus redes sociales.

Según trascendió, seis futbolistas, dos periodistas, un actor y un ex participante de reality están bajo investigación. Las comisiones variaban: entre 3.000 y 20.000 dólares según la fama del invitado. Incluso se advierte preocupación entre figuras del ambiente deportivo: "Hay más de un jugador que podría quedar detenido si llega a ir al Mundial". Felman permanece en un centro de detención primario de Miami mientras avanza el proceso.

Tiene audiencia el 17 de febrero y podría ser trasladado a Nevada, donde se originó la causa. En algunos reportes la fianza aparece en 50 mil dólares; en otros, en 130 mil y con la posibilidad de ofrecer un departamento como garantía para recuperar la libertad. Por ahora, seguirá preso.El escándalo expone algo más profundo que una causa penal: la frontera cada vez más difusa entre espectáculo, periodismo y negocio financiero. El fútbol, convertido en industria global, dejó de ser solamente deporte hace tiempo. Pero la investigación sugiere un paso más: la utilización sistemática del prestigio deportivo como herramienta de legitimación económica.