Quintela, los derechos a tener agua, conectividad y energía y la crítica hacia el mercado: "Buscamos la renta social"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, habló ante la prensa para defender los cambios que busca instalar con la reforma a la Constitución provincial que presentó la semana pasada junto a su par bonaerense, Axel Kicillof, y cuestionó el rol del mercado a la hora de los proyectos más importantes en relación a la infraestructura.

"Nosotros tenemos que garantizar la accesibilidad a los servicios, que son los criterios que tenemos respecto a las empresas, que consideramos que no están para ganar plata únicamente. Lo que tienen que garantizar las empresas del Estado es la calidad prestacional del servicio que llega a la ciudadanía", aseguró el mandatario ante Futurock. "A diferencia del mercado, que busca la renta financiera, buscamos la renta social", sostuvo.

La entrevista que brindó Quintela fue en el marco de la propagandización de la iniciativa que impulsan para reformar la Constitución provincial. Allí se incorporan novedades basadas en "cerca de 600 proyectos modificatorios". "Básicamente lo que nosotros apuntamos necesariamente es a incorporar derechos, a generar condiciones de rango constitucional de algunos de esos derechos, que son servicios esenciales, porque la comunidad no puede vivir sin esos derechos", explicó.

" Nosotros incorporamos tres: todos los ciudadanos tienen derecho a tener agua, conectividad y energía ", aseguró en un gesto innovador en relación a otras cartas magnas de Argentina, Latinoamérica y el resto del mundo.

El mandatario también criticó el debate que separa al interior del país respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). "No es el pueblo capitalino con el que tenés dificultades, sino con la estructura como está armada. Que es unitaria, porque se maneja con el puerto y la Aduana. Entonces, la distribución no es equitativa en el sentido de que las provincias carentes de algunos recursos, como las nuestras del norte grande, tienen desarrollo totalmente desbalanceados con respecto al desarrollo del centro", opinó.

"Si lo plantean exclusivamente por el PBI, por lo que produce cada una, las provincias del Norte no es que no quieran producir, sino que no tienen la posibilidad. Porque necesitan obras de infraestructura, que son varias veces millonarias, y que no están dentro del presupuesto de la provincia", precisó Quintela.

Ricardo Quintela creció en notoriedad como gobernador peronista.

Ricardo Quintela también refirió a que en su primera reunión con el ex presidente Alberto Fernández, le pidió que reactive cinco obras importantes que Mauricio Macri tuvo paradas. En la actualidad, el gobierno libertario tampoco las puso en marcha y con el estilo e ideología que maneja, es improbable que lo haga. "¿Todas estas obras podrían venir a financiarlas desde el sector privado?", le preguntaron al Gobernador. "No, porque no va a recuperar ninguna inversión", contestó. Una verdad evidente e innegable.