Alberto Fernández negó todo, pero Fabiola sumó más infidelidades y aseguró que la obligó a abortar en 2016

El ex presidente Alberto Fernández, tras muchos días en silencio, se pronunció respecto al escándalo por la denuncia de violencia de género que Fabiola Yáñez le hizo, negó las acusaciones en su contra y aseguró que alguien la incentivó para que lo demande. Mientras tanto, aparecieron nuevas declaraciones ante la prensa de la ex pareja y madre de su hijo menor que sumaron un nuevo agravante: la habría obligado a abortar en 2016.

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva", aseguró Fernández en la entrevista que brindó a El País de España.

Por otro lado, afirmó que "hay alguien que ha incentivado" a la ex primera dama a denuciarlo y mencionó que existe "un aprovechamiento político del Gobierno" actual de Javier Milei. "Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar", aceptó Fernández.

Fabiola Yáñez durante la entrevista que brindó a Infobae.

Al mismo tiempo, las nuevas declaraciones que salieron a la luz de la entrevista de Infobae a Yáñez aportaron una novedad terrible. "Estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo, y formar una familia, resultó que al escaso tiempo de convivir quedé embarazada. La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa, hasta que se lo conté a él", reveló.

"Comencé a sentir los primeros síntomas del embarazo y ni se lo podía comentar porque para él no existíamos, ni yo ni ese bebe. Y ahí caí en quizás una de las más graves formas de violencia, la reproductiva, ya que través de sus acciones e incluso sus omisiones (silencio, abandono, desprecio, reproches) fue vulnerando mi autoestima, mi autonomía", reconoció. "Él me decía: 'Hay que resolverlo, tenés que abortar'", agregó.

Según la víctima, allí empezó la segunda parte de su plan de desprecio. "Para empujarme a llevar adelante la peor decisión, comenzó a ignorarme por completo. Vivíamos en la misma casa, pero dejó de hablarme. No me dirigía la palabra en absoluto. Pasé a ser un mueble en mi propio hogar y cargando a su hijo en mi vientre", detalló Yáñez. "Me decía 'no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo', y yo le decía, '¿pero entonces por qué no me lo dijiste? Nos hubiésemos cuidado'", añadió.

Alberto Fernández habló ante El País y negó las acusaciones en su contra.

Las declaraciones de Alberto ante El País fueron antes de que se dieran a la luz las versiones del aborto. Allí recordó que todo se dio a partir del secuestro del celular de su secretaria María Cantero. "Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas", especuló.

Consultado acerca de si era consciente de que podía ser denunciado por ella a partir de las acusaciones de golpes, Fernández contestó: "Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos".

El ex mandatario no negó la violencia verbal que existió con Yáñez. "Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo", reconoció. "Si eso fuera así, yo también lo padecí", explicó enseguida. "Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo", precisó sobre las acusaciones en su contra.

Cristina Fernández de Kirchner y Fabiola Yáñez.

"No sé si la palabra es violencia. Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola", acusó Alberto. "Francamente, no lo logro entender. Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió", negó.

Respecto a la situación económica de Yáñez, Fernández cuestionó que esté en una situación de desamparo. "Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella. Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandado", informó.

También, durante la entrevista a El País, se refirió a las palabras que dijo Cristina Fernández de Kirchner, quien lo acusó de machista y misógino, además de catalogarlo como mal presidente. "No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios. Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza", concluyó.