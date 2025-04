Ricardo Caruso Lombardi propuso construir una cárcel en el Río de la Plata y endurecer las penas contra el delito

El entrenador de fútbol y actual candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Ricardo Caruso Lombardi, sorprendió con una serie de propuestas llamativas en materia de seguridad, urbanismo y políticas sociales. La más resonante: un proyecto para construir una cárcel de máxima seguridad "en el agua", con capacidad para 2.000 personas, frente a la Costanera de la Ciudad de Buenos Aires. "Es algo que hablamos en el MID y que están averiguando con arquitectos y especialistas en infraestructura carcelaria. Queremos hacer una prisión en el Río de la Plata, a 500 metros de la costa, donde no moleste a nadie", explicó-

También solicitó "endurecer" las penas.

En diálogo con el programa "Tiempo de Policiales", por ATP Radio, Caruso Lombardi aseguró que el proyecto ya está en evaluación y que en países como Alemania, Brasil y Colombia existen precedentes similares: cárceles construidas sobre bases de cemento en entornos acuáticos. "De esa forma los presos hacen su vida ahí adentro y no interfieren con los vecinos. Es un lugar que no se usa para nada y sería perfecto", sostuvo.

También afirmó que la sobrepoblación en comisarías y la resistencia vecinal a tener cárceles cerca de sus hogares son problemas que requieren soluciones "creativas y firmes". "Hay gente que lo va a tomar para la risa. Pero en Alemania, Brasil y Colombia existen las cárceles que están en el agua y no son flotantes. La base está hecha de cemento y como tiene que ser. Es una buena salida para la Capital Federal. Acá no hay lugar. No hay que reírse de eso y hay que buscar el lugar", precisó.

Pero la propuesta carcelaria no fue la única en su agenda. Caruso también apuntó directamente contra los motochorros y propuso prohibir que circulen dos personas en una moto. "No puedo creer que los motochorros hagan los desastres que hacen y no los paren. Para mí no pueden ir más de a dos. Si ves a dos, que dejen la moto y la pasen a buscar en 30 días. Muchas están robadas", expresó, y en tono irónico, agregó: "Y si dicen que tienen novia y no pueden ir solos, que les compren una moto a sus parejas".

El candidato a legislador porteño pidió que las motos sólo circulen con una persona

En cuanto al régimen penal, Caruso pidió penas más duras y directas: "Un tipo que mata y se lo ve en cámara, perpetua. Si robó, 20 años. Basta de excusas. Hay que modificar el Código Penal y bajar la edad de imputabilidad. A delito grave, pena de adulto". También se pronunció a favor de cambios en la Justicia, la situación carcelaria de los menores y la necesidad de "darle las herramientas necesarias a los policías". En esa línea, propuso subsidios para clubes de barrio a cambio de abrir sus instalaciones a las escuelas hasta las 16:00. "Así los chicos tienen educación, formación deportiva y no terminan como fisuras o robando", explicó.

Entre otras medidas, pidió una ley para desalojar usurpaciones en 30 días, eliminar el impuesto ABL para los jubilados y facilitar créditos para vivienda social dirigidos a policías, trabajadores de la salud y habitantes de villas que deseen mudarse. También propuso exenciones impositivas a las pymes que generen empleo y la eliminación del Impuesto al Cheque. "Los legisladores de todos los partidos políticos tienen que ser buenos compañeros de trabajo. No tiene que haber competencia. Y si tienen que votar alguna ley que beneficie a la gente, que lo hagan por más que la haya presentado la fuerza contraria", agregó.

Caruso Lombardi remarcó que, en caso de ser electo, está dispuesto a votar cualquier proyecto que beneficie a los ciudadanos, sin importar su origen partidario. "No hay penalcito ni penalazo, hay penal o no penal. No me importa quién presenta una ley, si es buena la voto. No vine a vivir del Estado ni a hacerme el distraído", afirmó. En cuanto a sus chances electorales, el entrenador se mostró confiado: "Si me vota toda la gente que me saluda en la calle, que los demás ni se presenten. Tengo buena imagen, soy un tipo libre de polvo y paja, y no estoy metido en cosas raras. Los ciudadanos quieren a alguien que los escuche y los acompañe. Podemos dar la sorpresa".

Caruso Lombardi quiere construir una cárcel en el agua

Con un estilo frontal, mezcla de sentido común y polémica, Caruso Lombardi busca hacerse un lugar en la Legislatura porteña con un discurso que alterna propuestas inusuales y un tono cercano a la gente. Su campaña, tan mediática como inesperada, sigue dando que hablar. "La aceptación de la gente es porque ven un tipo libre de polvo y paja" y precisó que ven en él "algo diferente" dijo y concluyó: "No me pueden hacer ficha limpia porque no tengo que ver con ese mundo de acusaciones y estoy siempre haciendo las cosas lo mejor posible. Los ciudadanos quieren a alguien que los acompañe, que los escuche. Creo que podemos dar la sorpresa".