Bullrich exigió que Adorni presente su declaración jurada de "inmediato" y Milei confirmó que "está en eso"

La líder de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado Nacional, Patricia Bullrich, indicó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debe presentar cuanto antes su declaración jurada de bienes, que el funcionario aseguró tener para explicar los cambios no declarados en su patrimonio que aparecieron en los últimos meses y que llevaron al fiscal Gerardo Pollicita a investigarlo por enriquecimiento ilícito. Minutos después, el presidente Javier Milei reconoció que eso estaba al caer.

"Él dijo algo contundente: 'yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo que presentar mi declaración jurada de bienes donde voy a explicar todos mis bienes y cómo llegué a tenerlos'. Desde mi punto de vista, eso tiene que ser de inmediato, porque ya está abierta la posibilidad. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?", se preguntó la ex ministra de Seguridad al aire de A24.

Bullrich hasta señaló que, cuando se tiene la del año anterior hecha "es bastante fácil" presentar la del siguiente. "Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba para mí, sea en la Justicia o en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser de inmediato. Porque necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Y cuanto antes mejor. Porque, si no, el Gobierno se empantana", protestó.

Para la senadora, la crisis política a partir de las discusiones patrimoniales de Adorni, tapa otras buenas noticias que se debería discutir, alrededor de la credibilidad internacional, el descenso del riesgo país y el crecimiento del valor de las acciones argentinas en el mundo. "Nosotros queremos discutir esos temas que nos van a traer inversiones", reclamó, luego de criticar la falta de ligereza porque "estirar esto es estirar algo que no tiene sentido".

Manuel Adorni y Javier Milei en otros tiempos en los cuales la crisis oficialista no pasaba por el vocero.

"Después el Presidente decidirá qué hacer respecto a lo que dijo y a lo que representa. Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo y, si no es así, será la Justicia la que determine frente a esa discordancia, qué conducta toma. Pero rápido", insistió Bullrich. "No podemos fracasar esta vuelta. Si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, las tienen que dar", añadió.

Por otro lado, aseguró que las conversaciones que mantiene con el mandatario son un secreto. "No las puedo hacer públicas porque son un tema de confianza", aclaró. "Yo con el Presidente hablo todo. Ese fue nuestro pacto", recordó la ex ministra. "Salgamos de esta lo antes posible y Adorni tiene que hacer un esfuerzo para que esto se termine lo antes posible", cerró.

Milei contradijo a Patricia y apuntó a Pagano

El Presidente de la Nación habló pocos minutos después de que Bullrich exigiera la declaración de bienes de Adorni y reveló que "Manuel ya tiene las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado". El mandatario lo reveló en una conversación telefónica que mantuvo con Luis Majul y Esteban Trebucq al aire de LN+, donde señaló que lo decidió "por las estupideces que se debaten públicamente por gente que no sabe sumar ni restar y viola la partida doble".

Por otro lado, Milei contradijo a Bullrich en relación a los plazos para presentar las declaraciones juradas, que ya están abiertos tal como aseguró la senadora. "Hay una cuestión de los tiempos de la Justicia y está hablando para presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa, como es Marcela Pagano", justificó el economista libertario.