Lemoine quiso defender a Adorni y lo enterró peor: aseguró que solo tiene que demostrar US$172.000

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine cuestionó a los periodistas que enumeraron todo el dinero que no puede justificar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de la investigación por enriquecimiento ilícito que tiene encima y, con la intención de defenderlo, lo hundió aún más: luego de exponer un cálculo contable, aseguró que el funcionario "solo tiene que justificar US$ 172.000" y no la totalidad del patrimonio en cuestión, fijado en US$ 842.000.

Lemoine utilizó una publicación de su colega Carlos Zapata, diputado nacional de LLA por Salta, y lo felicitó por la aclaración. "Alconada, cero en contabilidad", había escrito el contador público. "Activo-pasivo=patrimonio. (Deuda= pasivo). Mala intención, o desconocimiento", había agregado en el posteo en X (ex Twitter) que la cosplayer reposteó, con una chicana al periodista Hugo Alconada Mon, a quien lo etiquetó por si quería "corregir" su error.

Lilia Lemoine elogió al diputado Carlos Zapata por el "cálculo" que hizo para defender a Manuel Adorni.

El periodista de La Nación es uno de los que más fuerte sigue el caso y quien abunda con información alrededor del caso Adorni. En su publicación remarcó que la cifra era US$ 842.000 y, si bien hasta el momento no le contestó a Zapata ni a Lemoine, durante toda su investigación no obvio un detalle fundamental en el análisis contable con el que le respondieron: que el jefe de Gabinete no tiene cómo justificar haber logrado tanta cantidad de deuda si su sueldo es menor a tres millones de pesos.

"Hola, Alconada. ¡Qué vergüenza, man! ¡No podés! Esto no es un typo, no es una confusión... es brutalidad absoluta. ¡Y en medio de algo delicadísimo! Imagino que el deseo de operar contra el Gobierno debe ser enorme o la presión de los que ordenan las operaciones debe ser muy salvaje", ironizó Lemoine ante la primera publicación en la que enumeró todo el dinero no justificado por Adorni.

Lilia Lemoine cuestionó el cálculo que hizo el periodista Hugo Alconada Mon alrededor del dinero que debe demostrar Manuel Adorni.

La desesperación de la cosplayer también la llevó a enfrentarse con otro conductor de LN+, del mismo grupo periodístico, Esteban Trebucq, cuando adelantó que "tarde o temprano" el vocero se iba del Gobierno. "Esteban, vos y tu gente hace que esto sea así. No ocurre espontáneamente. Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega (Marcela) Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni renuncie. ¿Después que sigue? ¿Bajate Javier?", le escribió en su cuenta de X.

Es un hecho que, más allá de la veracidad del cálculo contable, las deudas del patrimonio en cuestión son las que no se pudieron justificar, como las que tuvo con las jubiladas para comprar su casa del barrio porteño de Caballito. Al mismo tiempo, y en caso de que los cálculos fueran ciertos, la cifra de US$ 172.000 continúa como una falta gravísima de cara a un jefe de Gabinete que perdió imagen de forma compulsiva a partir de que estalló el escándalo, sin importar cuántas figuras se arrojen sobre la granada.