Santiago Caputo pasó por encima de Guillermo Francos: las verdaderas razones de su gravísimo estado de salud

Hay tres flancos en los que La Libertad Avanza pierde total credibilidad: la aprobación del presupuesto para universidades a contramano de los libertarios, el rechazo a la ampliación de fondos para la SIDE y, por otro lado, la aprobación para una nueva reforma jubilatoria con la que Javier Milei amenaza rechazar.

Para todas estas determinaciones era importantísima la palabra de Guillermo Francos, jefe de Ministros que compareció ante gravísimos problemas de salud tras una discusión que involucra de lleno a Santiago Caputo.

Javier Milei y Guillermo Francos

Así lo dio a conocer el periodista Eduardo Feinmann que reveló en su programa radial que Francos había padecido un cuadro de estrés grave tras una nueva interna libertaria que se dio después de que el vocero presidencial diera por tierra la discusión por la Ley de Acceso a la Información Pública que limitaba la comunicación de los movimientos del ejecutivo, algo que Francos había prometido charlar pero que con la intervención de Caputo como asesor presidencial, Manuel Adorni tuvo que salir a desmentir.

"El jefe de gabinete le habría dicho al vocero presidencial algo así como 'yo tengo rango constitucional, yo firmo, yo tomo decisiones. El señor Santiago Caputo, no. Mi función es más importante que la de Santiago Caputo'", explicó el periodista cercano al gobierno libertario.

Feinmann también expresó: "Esto provocó un ruido interno en el gobierno muy grande, algunos comentan que el jefe de gabinete llegó a renunciar por lo menos de palabra: 'me voy, si tanto jodo me voy. Si acá el que manda es Santiago Caputo, me voy. Yo soy el jefe de gabinete", habría dicho Francos.

Si bien se confirmó que ahora el jefe de Ministros se encuentra estable con respecto a su salud, lo cierto es que La Libertad Avanza llega sin un interlocutor capaz de negociar a la semana más caliente en el Congreso.

Santiago Caputo

Las palabras de Feinmann sobre la interna entre Caputo y Francos quedaron confirmadas con las palabras del propio Ministro días atrás para el canal La Nación + donde se vio reflejado el disgusto que le trae el asesor presidencial para las gestiones de cara a las discusiones políticas a las que se enfrenta el espacio libertario.

Francos dijo en esa oportunidad: "Yo cumplo un rol constitucional que está establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Santiago Caputo, que es la otra persona que mencionó el vocero presidencial, es un asesor de confianza del Presidente y, como tal, el Presidente lo escucha", dijo y contundente replicó: "Muchas veces el Presidente ha dicho que esto es el triángulo de hierro con Santiago Caputo y su hermana, pero a mí me designó porque tiene confianza de que puedo ejercer el rol de jefe de Gabinete y cumplir con esa función constitucional".