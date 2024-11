Schargrodsky le pegó una flor de atendida a Milei: "Si logra la seguridad de poder conversar, lo espero"

El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo papelón mediático luego de cruzar al periodista económico Iván Schargrodsky en redes. Esto fue en respuesta a una afirmación que había lanzado el conductor al aire de Blender, acerca de que el plan económico de los libertarios no se parece a lo que dijeron en campaña, sino que es más parecido a lo que quería hacer Sergio Massa con la economía.

"Más caradura imposible. Mirá que he escuchado estupideces pero esta las supera a todas. Massa nunca propuso un ajuste mientras yo hacía campaña con una motosierra. Obvio que si no entienden esto, no tiene sentido tratar de explicarles lo realizado desde el Banco Central de la República Argentina. ¡Ciao!", escribió el presidente de la Nación.

El cruce en redes entre el presidente Javier Milei y el periodista Iván Schargrodsky.

La respuesta de Schargrodsky estuvo a la altura de la humillación, ya que aunque mantuvo las formas, estuvo cargado de dobles sentidos y cuestionamientos que hacen los opositores al libertario. "Hola, Presidente, perdón la demora, pero a las tres de la mañana estaba durmiendo y recién termino de hacerle el desayuno a mi hijo. De todas formas tengo una estricta política de no responderle las agresiones. Si en algún momento logra la seguridad de poder conversar en otros términos con mucho gusto lo espero en Cenital. Un fuerte abrazo y buen viaje", soltó el periodista.

La atendida, digna de una viralización como la que obtuvo, se centró en la incapacidad emocional del mandatario para tener discusiones políticas maduras, además de su afición a perder el tiempo en las redes sociales hasta altas horas de la madrugada. Inclusive hasta pueden interpretarse como un tiro por elevación las referencias a la familia que tiene.

La respuesta de Milei venía de un video donde Schargrodsky habló de la situación económica del país. "¿Si Massa hubiera tenido estos números no hubiera sido un festejo oficialista?", le preguntaron. "Sin duda. Pero perdón. Vuelvo al punto: este programa económico es más parecido al de Massa que al de Milei ", afirmó

"Ni siquiera sé si de la campaña, porque Massa no sé si decía esto. Pero el programa económico era en la primera mitad del año un ajuste fiscal con caída del salario, con compensaciones sectoriales, sin despidos masivos, pero en términos estructurales con una pata muy fuerte en lo fiscal; desconozco qué iba a hacer con el tipo de cambio, pero había dicho que se iba a ir liberando con el correr del tiempo", explicó Schargrodsky .

Javier Milei suele utilizar las redes sociales para dejar violentos mensajes.