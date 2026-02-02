Se perdieron 63.234 puestos en el Estado desde que asumió Milei: 80 despedidos por día

El Gobierno nacional de Javier Milei pasó la motosierra a toda velocidad por la administración pública nacional. De acuerdo a un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante los dos años de mandato libertario el Estado nacional se contrajo en 63.234 puestos de trabajo, lo que representa casi el 20% de la planta total de empleados. Si el cálculo se lleva a lo cotidiano, 80 personas son despedidas o aceptaron retiros voluntarios durante cada día.

De acuerdo al informe titulado "La dotación del personal del Sector Público Nacional", elaborado con datos oficiales registrados hasta diciembre de 2025, la caída en la plata de personal es del 18,4%."En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo", analizaron desde el CEPA.

Según el reporte, la empresa estatal más perjudicada fue el Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.284 despidos; detrás está la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.637, el Banco Nación con 2.208, Aerolíneas Argentinas con 1.872 y AySA con 1.730. Aunque estos datos corresponden únicamente a las diez empresas o sociedades del Estado con mayor ajuste en cantidades nominales.

En términos porcentuales la situación es algo distinta. En la Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam) despidieron al 79% del personal. Bastante atrás quedó Enarsa Patagonia, con un 66,7%, el portal Educar con un 54,3% y, mucho más allá, la Casa de la Moneda con 48,1%, Contenidos Públicos con el 47,9%, Coviara con un 43,5% y el Polo Tecnológico Constituyentes con el 40%.

A la hora de la Administración Pública Nacional desconcentrada y descentralizada, los despidos en términos nominales también son impactantes. La Agencia Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tuvo 3.302 cesantías, el Conicet 2.094, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 1.659, el Estado Mayor de la Armada 1.015 y el de la Fuerza Aérea 860. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), por su parte, tuvo 835 despidos, arriba del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con 795 y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con 717.

Esas cesantías en el Enacom significaron el 40,8% de su planta, una cifra considerable pero muy por detrás de la que recibió el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que perdió el 64,4% de su personal, o la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que perdió el 47,5%, recién seguida por el 44,6% del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el 42,2% de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTyI).