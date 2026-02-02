Sucedió en Del Viso: atacó a su tío con un bate de béisbol y lo dejó con muerte cerebral

Una disputa familiar por un terreno en el partido bonaerense de Pilar terminó con un hombre de 34 años internado con muerte cerebral, luego de que fuera atacado el viernes por la noche por su sobrino de 23, quien lo golpeó con un bate de béisbol en tres oportunidades y luego lanzó una piedra sobre su cabeza. El agresor vive junto a sus dos hermanos y sus padres, quienes llegaron al terreno y gracias a la madre del agredido, que les brindó lugar cuando lo necesitaron. Según acusan los vecinos, la intención del detenido agresor es quedarse con todo sin importar quiénes sean los dueños.

El lugar en cuestión está ubicado en Santa María y Batalla de Pago Largo, del barrio William Morris de la localidad de Manuel Alberti. La dueña es la abuela del agresor, identificado como Jeremías Benítez, y la madre del agredido, llamado Leandro Cejas. También es la progenitora del padre del detenido, que es a quien le otorgó el beneficio de construir en el mismo terreno años atrás.

"Quieren sacarla a mi tía de ahí, que les cedió la mitad del terreno y hoy quieren apropiarse, la viven molestando a ella y su hijo menor", reveló Verónica, prima de la familia, ante Pilar a Diario. Según relató, el viernes por la noche Benítez llegó belicoso y decido a pelear con su tío, que se encontraba en la vereda sin molestar a nadie ni dirigiéndole la palabra a su familiar.

Sin importar que Cejas declaró de forma abierta que no le interesaba pelear con su sobrino, Benítez ingresó a su casa y salió con el bate en cuestión y golpeó con dureza el portón de la puerta de entrada al terreno. Tras eso comenzó a golpear a su tío con dureza. Si bien los primeros golpes los pudo frenar con su brazo, que terminó fracturado, tras trastabillar y caer en la zanja, los golpes alcanzaron su cráneo tres veces.

Así quedó el bate de béisbol con el que el sobrino de Del Viso atacó a su tío, en un ataque por los terrenos de su abuela.

Como agravante de la situación, cuando Cejas quedó inconsciente, el detenido agarró un "cascote" muy grande del suelo y se lo lanzó en la cabeza a su tío, a quien le diagnosticaron muerte cerebral. Toda la agresión quedó registrada por las cámaras de los vecinos que filmaron toda la situación y también cuando Benítez se dio a la fuga junto a su padre.