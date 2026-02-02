Qué une a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano: los documentos que reabren el escándalo

Durante el fin de semana comenzaron a circular en redes sociales nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que reavivaron el escándalo en torno a Jeffrey Epstein y revelaron una inesperada conexión con el reconocido peluquero argentino Roberto Giordano.

El material difundido incluye imágenes, mails y registros financieros que forman parte de la investigación sobre la red internacional de contactos del financista, acusado de liderar un entramado de explotación sexual de menores. Entre los archivos se pueden ver fotos del magnate corriendo a mujeres en sus mansiones, selfies con lesiones visibles en los labios y listados que mencionan a figuras públicas de distintos países, con una llamativa presencia de Donald Trump.

Roberto Giordano se vio vinculado en la causa de Jeffrey Epstein

Aunque Epstein murió en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual, su causa continúa generando impacto por el alcance global de sus vínculos. En este contexto, la investigación ahora salpica a la Argentina y a Uruguay tras conocerse presuntas transferencias de dinero que el empresario habría realizado, hace más de dos décadas, a nombre de Roberto Giordano .

Uno de los datos más relevantes del informe es la confirmación de un viaje de Epstein a Punta del Este en diciembre de 2016. La estadía en el balneario uruguayo surge de un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro israelí Ehud Barak, en el que el financista explicaba que debía postergar una reunión por un viaje "urgente" a Uruguay.

El documento del caso Jeffrey Epstein en el que se menciona a Roberto Giordano

Además del viaje, los documentos revelan transferencias de dinero desde cuentas vinculadas a Epstein hacia Giordano, con registros que se remontan al menos a una década antes de su estadía en Latinoamérica. Si bien los archivos no detallan los motivos de los pagos, las sospechas apuntan a que podrían estar relacionados con la organización de eventos y desfiles de alto perfil, un ámbito en el que el estilista supo ocupar un rol central durante años.

La publicación de estos documentos se produjo la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer un nuevo conjunto de archivos vinculados a Jeffrey Epstein, luego de la aprobación en noviembre de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. La norma obliga al gobierno a hacer públicos todos los registros relacionados con el financista, quien apareció muerto en su celda en 2019, en un caso que oficialmente fue caratulado como suicidio.