Se despertó Bastián y la mamá contó sus primeras reacciones: "Hola hijo"

El caso de Bastian Jerez, el menor que sufrió un grave accidente en Pinamar, tiene en vilo y conmovió a toda Argentina. Luego de días de incertidumbre y lucha, su madre, Macarena Collantes, compartió detalles exclusivos del estado de su hijo y los momentos más emotivos de este difícil proceso. Las palabras de Bastian al despertar, aunque sencillas, fueron un rayo de esperanza en medio de tanto dolor.

El accidente ocurrió mientras Bastián viajaba en un vehículo UTV conducido por Noemí Quiroz, una persona que, según confirmó Collantes, no conoce personalmente. La tragedia movilizó a toda la familia desde Buenos Aires hacia Pinamar, donde el caos y la incertidumbre se apoderaron de las primeras horas.

Mientras Bastián continúa internado, hay nuevos avances judiciales por el accidente en Pinamar

"Llegamos a Pinamar con mi hermana y ahí todo fue un caos. A Bastián no lo vi, porque ya estaba en terapia. Lo vi a Maxi parado en un estado tremendo, me abrazó y me contó lo ocurrido. Las peores horas fueron esas ", relató Collantes con evidente angustia.

La relación entre Macarena y Maximiliano Jerez, el padre de Bastián, también quedó bajo la lupa. Aunque llevan seis años separados, la madre del menor fue enfática al aclarar: "No estoy enojada con él. Hace seis años que estamos separados y lo único que puedo decir es que es un buen padre . Con Maxi tenemos la tenencia compartida. Nunca tuve problemas ni económicos ni sobre el cuidado de Bastián con él. No hay nada raro de por medio".

Maximiliano Jerez, padre Bastian iba a bordo de una UTV cuando sucedió el accidente

En cuanto al estado judicial del caso, Collantes admitió que aún no tomó medidas legales y desmintió cualquier relación con el abogado Matías Morla, quien representa al padre del menor. "Sobre la causa judicial aún no tengo idea: nunca tuve un abogado. Solo quiero que mi hijo se estabilice. Recién ayer pude caer y hoy me animo a hablar", confesó. Sin embargo, dejó claro que será ella quien asuma la responsabilidad de velar por los derechos de su hijo una vez que su salud mejore.

El punto más conmovedor de la entrevista fue el relato del reencuentro entre madre e hijo. "Ayer abrió los ojos y me miraba, como perdido. Yo le decía 'hola, hola hijo'", recordó Collantes conmovida.

Macarena y su hijo Bastian

A pesar de las dificultades, el último parte médico trajo algo de alivio. Según informó Collantes: "Si bien sigue en terapia intensiva, el último parte fue muy positivo: nos dijeron que le sacaron el respirador y está respirando por sí mismo".

Además, agregó: "Hemodinámicamente está estable. Los médicos del abdomen hoy le sacaron los puntos y le hicieron una tomografía que también resultó positiva". Sin embargo, reconoció que la evolución neurológica sigue siendo un desafío.

Bastian Jerez

En cuanto a un posible traslado a Buenos Aires, Collantes explicó que todo dependerá de cómo evolucione la situación neurológica de Bastian: "Hay que esperar. No quiero dar días ni fechas, pero una vez que el tema de la cabeza esté más claro, ahí sí, queremos volver a Buenos Aires".