Ni el pasacalle lo salvó: el mensaje de Griselda Siciliani que confirmó lo que ya se venía venir

Luego del escándalo por el "Hola guapa" a la danesa , Luciano Castro y Griselda Siciliani se mostraron juntos y negaron haberse separado. Sin embargo, la exposición mediática, sumada a la vergüenza, terminó pesando más y el romance llegó a su fin del mismo modo que comenzó: con infidelidades de por medio. En ese contexto, un mensaje de la propia actriz terminó por confirmar lo que muchos sospechaban.

Aunque Siciliani evitó hablar públicamente del tema, la separación quedó expuesta cuando apareció un pasacalle frente a su casa con una dedicatoria llamativa: " Te amo Griselda, hasta el final. Te extraño mucho. Luciano ". La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, donde abundaron los comentarios, memes y bromas, reavivando el interés mediático sobre el final de la relación.

Luciano Castro le habría mandado un pasacalle a Griselda Siciliani

Sobre el episodio, Angie Balbiani reveló que los pasacalles están prohibidos en la Ciudad de Buenos Aires y agregó un dato que llamó la atención: "Me puse a buscar los precios porque algunos decían que costaban 50 mil pesos, pero salen alrededor de 100 mil", remató al aire.

Más allá del gesto romántico, fue un mensaje de la propia Siciliani el que terminó de confirmar la ruptura. Todo comenzó cuando Marcia Frisciotti —conocida como Pochi— contó en Puro Show la conversación privada que mantuvo con la actriz.

Según relató la panelista, le aconsejó que no retomara la relación con Castro, ya que le habían llegado versiones de que, mientras intentaba reconquistarla, él seguía viéndose con otras mujeres en Mar del Plata. Ante ese comentario, Siciliani fue tajante: " Estoy separada hace varias semanas. Así que ya está ", sentenció, dejando en claro que la relación ya estaba terminada en pleno pico del escándalo mediático.

De acuerdo a lo que trascendió, la actriz decidió dar un paso al costado porque no logró manejar la exposición pública. "No es el cuerno en sí, eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar. Es otra cosa. Tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta", explicó Paula Varela días antes de que la propia Griselda Siciliani confirmara que ya no está en pareja con el actor.