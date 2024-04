"Se va a derrumbar": Milei festejó la "caída de precios" y se justificó citando a un bot, pero todo era falso

El presidente Javier Milei protagonizó un curioso momento durante la entrevista que le brindó a Alejandro Fantino para Neura. Allí, el mandatario habló de la inflación en los supermercados y citó como al "bot" favorito del ministro de Economía, Luis Caputo, el cual a través de la red social X analiza la variación de los precios. Lo que no sabía ninguno de los dos funcionarios es que los datos que daban públicamente, con orgullo, como ciertos terminaron saliendo de una cuenta fake.

Todo comenzó cuando el líder de la Libertad Avanza (LLA) afirmó que la lucha contra la inflación iba a llegar a buen puerto, luego de que días atrás Caputo afirmara que el número de marzo estaría en torno al 10% y que ya "no hay razones macroeconímicas" para que haya una suba del Índice de Precios (IPC) en la Argentina. "La clase media es la que más padeció", había manifestado el titular del Palacio de Hacienda sobre el ajuste.

Al respecto, Milei señaló que "el 70% de los argentinos no tiene dudas" de que la lucha contra la inflación terminará en una arrolladora victoria. "Yo no tengo ninguna duda", agregó el presidente segundos antes de explicar que las empresas habían fijado valores pensando en un dólar a $3000, expectativas que finalmente no se cumplieron. "No es que el dólar determina el precio, sino que sus expectativas estaban en una escala nominal mucho más alta", detalló el jefe de Estado.

Entonces, confiado en sus dichos, dijo que "Toto (por Luis Caputo) lo que hizo fue explicarles: 'Ustedes hicieron esto pensando en este mundo, en rigor, su escala nominal está mal"." Se van a quedar con una escala nominal más alta que la verdadera y eso genera una recesión", manifestó. Lo cierto es que Fantino, con mucha curiosidad, le preguntó al presidente cuál había sido la reacción de los supermercadistas al respecto y Milei lo invitó a analizar los números que brindan distintas páginas.

¿Cuáles mencionó el mandatario? las publicaciones en "X" que realizan las cuenta "Coto_Bot" y Jumbot", dos supuestas inteligencias artificiales automatizadas para compartir, repetimos... de forma automática, la variación de precios diarios en la canasta básica de ambos supermercados. "Pasamos de 5,22% a -4,52%. Se va a derrumbar la tasa de inflación", le dijo Milei al conductor y aclaró, para argumentar sus dichos, que desde entonces hubo "caída de precios".

Sin salir de su sorpresa, Fantino lo miró fijamente al libertario y le consultó si realmente se guiaba por la información que brindaban estas cuentas y Milei, contundente, le respondió: "Yo estoy mirando los números todo el tiempo, Alejandro". Lo cierto es que casi de inmediato, la cuenta desmintió al presidente, aseguró que "nunca" analizó datos de manera objetiva y aclaró que todo se trató de un "experimento social" para exponer "los resultados que la realidad les niega".

El descargo de Jumbot

En su primer descargo, desde Jumbot escribieron: "Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega. Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1...". Luego, retrocedieron en sus pasos y aclararon: "Decidimos no autodestruirnos para que este suceso no desaparezca. Pedimos disculpas a quienes se esperanzaron por nuestros datos, incluido al Presidente. Sólo tenemos un pedido: sígannos si a futuro quieren sorprenderse con nuevas domadas de este calibre. Hasta entonces".

La chicana de Jumbot al presidente

Y casi como una chicana, hicieron "extensivas las disculpas al ministro de Economía, Luis Caputo". "No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social", le avisaron al funcionario afín al macrismo. Recordemos que el ministro, durante una entrevista con Jonatan Viale por la pantalla de TN, se había vanagloriado de sus logros poniendo como fuente los datos que la cuenta falsa le brindaba a sus miles de seguidores.

Las disculpas al ministro de Economía

En aquella entrevista, que ocurrió hace tan solo un par de días, Caputo le dijo a Jony: "Todo el mundo pensaba ese número pero la inflación está colapsando. Mirá lo que es alimentos y bebidas en la primera semana de abril. En los supermercados se está viendo deflación de entre 3% y 5%". Y frente a la réplica de Viale, el ministro no dudó en mencionar a su buen amigo: "El Jumbobot está dando -5%". Desafortunadamente, sobre todo para los argentinos, todo resultó ser mentira. "La variación de precios de la canasta básica en el mes de Abril... ahre", ironizaron los autores de la cuenta fake de Jumbo, una vez que la verdad salió a la luz.