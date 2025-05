Javier Milei "pasó por el test de Rothschild": "Dos hermanos descuartizando a su padre con una motosierra"

El humor político siempre es una buena referencia para marchar las inflexiones en los gobiernos de turno. Sin embargo, con el autoritarismo que maneja el gobierno de Javier Milei, no muchos aparecen animársele aunque el humorista Marco Caldironi tuvo el valor y eso es contagioso.

El humorista se grabó en un video tal y como se muestra el presidente de las fuerzas del cielo últimamente: totalmente pálido, con el pelo desgreñado y los ojos estallados, rojos y casi por salirles de las órbitas.

"Javier Milei" en "Neuro"

En el video que el humorista publicó en sus redes sociales, el presidente Milei "responde" el test de Rothschild, la típica prueba psicológica para evaluar los aspectos emocionales de un individuo.

Es el que se usa en su mayoría para captar cómo se percibe la realidad y, a través de imágenes ambiguas que suelen simular manchas de tinta, se puede llegar a un diagnóstico primario de problemas psicológicos.

"Javier Milei" en "Neuro"

Las respuestas son simplemente geniales: "(Veo) Una iglesia llena de zurdos", dice en un momento con la voz típica del presidente cuando quiere explicar algo obvio y sigue: "Una diputada con escote, escote grande, así bien bien relleno", explica en otra respuesta haciendo alusión al tipo de mujeres que le fascinan al presidente... rubias y voluptuosas,

" Dos hermanos besándose ", responde ante otra imagen que "le muestran" o bien "Un león amamantando a su hermana. Dos hermanos comiendo papas fritas y descuartizando a su padre con una motosierra", dice en casi a punto de estallar.

Karina Milei

Se sabe bien a través de biografías no autorizadas la mala relación que tiene el presidente con su padre Norberto Horacio Milei. Según explican quienes investigaron su vida, fue su progenitor el que le propinaba crueles palizas de las que lo salvó su hermana, Karina Milei quien ahora es su secretaria de Presidencia y hasta hizo trascender que su apodo sea "El Jefe".

Sin embargo, el momento cúlmine del video es cuando Milei "alucina" con su perro Conan, muerto hace varios años ya por un cáncer que terminó siendo fulminante: "A (Federico) Sturzenegger, por ejemplo, le encanta le encanta jugar con Conan, ¿Sí o no? ¿O no? Para, para, para, está re loco, ¿eh? Mira, ¿querés ver algo? Para, mira. Ah, pues ya. Lo va, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, eh Eso, eso. Ahora, mira esto, eh, mira esto. Muertito. Maravilloso", dice este Milei muy fuera de sí.

El día en el que Milei confesó que juega con Conan

En el video también se hace una parodia genial respecto al récord Guinness que quiere cumple el presidente: ser el primer Jefe de Estado que esté hablando por stream más de 8 horas. Si bien ya estuvo seis en Carajo (con Daniel Parisini más conocido pro su nombre de guerra como El Gordo Dan), todavía no pudo cumplir con ese sueño: "Señor presidente, tenemos que cambiar la batería, ya son 7 horas duran nada más. Ah, bueno, bueno, sí, que cámbiela y seguimos. No te no te duermas. O sea, ¿te estás ¿Te estás durmiendo? Alejandro (Fantino), o sea, Alejandro, ¿se durmió?", estalla el presidente.

Es la primera vez que un humorista se atreve a tanto respecto al presidente de La Libertad Avanza, sin embargo Caldironi también imitó a Alberto Fernández, Mauricio Macri pero también a Juan Román Riquelme.