Superpoderes: ¿de qué sirve que quiten cosas de la Ley Ómnibus si después Milei las hace por DNU?

Uno de los puntos que más oposición despiertan en la Ley Ómnibus que el gobierno de Javier Milei quiere aprobar en el Congreso Nacional es la de los superpoderes, es decir las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo en todas las materias declaradas en emergencia por el proyecto.

Hace pocos días, el parlamento le propinó una derrota ante las negociaciones con los diputados dialoguistas, por lo que el oficialismo debió retroceder en muchos de los artículos que quería aprobar. Luego de un DNU 70/23 cargado de medidas decisivas e inconsultas, la posibilidad de que gobierne por decreto despierta la duda acerca de para cuánto pueden servir los cambios, si después va a poder borrar lo acordado para hacer lo que quiera.

Para conocer mejor cómo podría ser ese escenario en el que Milei baje cuestiones que generaron polémica en su Ley Ómnibus, para luego aprovechar y subirlas con sus facultades recibidas, BigBang habló con el diputado nacional Leandro Santoro, quien también fue candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UP) en las últimas elecciones de 2023.

Leandro Santoro habló con BigBang sobre el peligro de que la oposición dialoguista apruebe algo para que después Milei lo modifique por decreto y no pagar el costo político.

Para el ex Juventud Radical, la clave está en si los sectores dialoguistas le aprueban los superpoderes sin ponerle límites aclarados en el proyecto, o se los recortan. "En la anterior versión del proyecto decía, no sé si esta vez va a quedar igual, que el Poder Ejecutivo tenía facultades para bajar retenciones, pero no para subir", ejemplificó el dirigente, quien agregó que, desde el vamos, el gobierno "en cuestiones impositivas no puede hacerlo".

Por otro lado, el diputado también encendió la sospecha de que estos "límites" a las facultades otorgadas, no sean parte de la versión que vaya a la Cámara Baja, para que después sí Milei puede arrasar con las concesiones que brindó a sectores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), y Hacemos Coalición Federal (HCF), que le dieron el visto bueno a la votación del proyecto. "Es un acuerdo posible, que le estén diciendo 'si vas a hacer algo, el costo político comételo solamente vos'", deslizó.

La Ley Ómnibus pasó de los 664 artículos modificados, para llegar a los 386.

"Los dos temas que más les preocupaban, que son retenciones y jubilaciones, el primero no lo va a poder poner ni con delegaciones de facultades, y el otro, que no tengo claro, es si van a poner algún tipo de aclaración en la delegación de facultades previsionales", advirtió Santoro. "Eso no sé cómo quedar. Pero si no ponen nada, es a los efectos de, por ejemplo, que el radicalismo no pague el costo y que lo haga sólo el Gobierno", sentenció.

La Ley Ómnibus que ingresó al Congreso Nacional a fines de diciembre planteaba la modificación de 664 artículos con el fin de flexibilizar más de 20 leyes impositivas, laborales y reglamentarias. En la última semana la bajaron a 525 alteraciones a la legislación, aunque las negociaciones no alcanzaron para conformar a los espacios dialoguistas. Este lunes se canceló la sesión convocada en la Cámara Baja, y pasó para el miércoles con un dictamen en el que se modifican 386 artículos, un 58 por ciento de lo que intentaron cambiar en el primer borrador que llegó al plenario de comisiones.