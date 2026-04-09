Una comisaria retirada y su hija, varias jubiladas y el rol de la escribana: las inconsistencias que rodean el patrimonio de Adorni

La trama financiera que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni suma un capítulo que, lejos de despejar dudas, las multiplica. Esta vez, el foco está puesto en un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres con un perfil que, a priori, no encaja con el de prestamistas de alto rango: una comisaria retirada de la Policía Federal y su hija, oficial en actividad. La escena, que parece salida de un guion improbable, se vuelve aún más llamativa al ponerla en contexto: ambas son empleadas estatales y, sin embargo, aparecen financiando al jefe de minsitros, uno de los funcionarios más influyectes de este Gobierno.

Manuel Adorni

Según la documentación, la comisaria Graciela Isabel Molina de Cancio aportó 85.000 dólares y su hija, Victoria Cancio, otros 15.000, a cambio de una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco. La propia escribana de la operación, Adriana Nechevenko, explicó ante la Justicia que el acuerdo incluía un interés del 11% anual a pagar en 24 cuotas. Traducido a números concretos, eso implica pagos mensuales cercanos a los 4.600 dólares, es decir, unos 6,5 millones de pesos al tipo de cambio oficial.

El dato choca de frente con los ingresos declarados del funcionario: hasta diciembre de 2025 su salario no alcanzaba los 4 millones mensuales y, tras un aumento por decreto, ronda actualmente los 8 millones brutos. El préstamo no fue un hecho aislado ni ocurrió en un vacío temporal. Se concretó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día en que la esposa de Adorni adquirió una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz.

La coincidencia alimenta interrogantes sobre el flujo de fondos y la coordinación de las operaciones, en un contexto donde la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito avanza en Comodoro Py. El caso de las policías se suma a otro igualmente llamativo: dos jubiladas que le habrían prestado 200.000 dólares para comprar un departamento en Caballito... que ellas mismas le vendían.

La casa de Adorni en Caballito

Según la escribana, que tuvo que volver nuevamente este jueves a Comodoro Py, ese financiamiento se habría otorgado sin interés, bajo la figura de una "hipoteca por saldo de precio". "No hubo un préstamo", sostuvo Nechevenko, quien insistió en que se trató de una operatoria habitual. Y al salir de tribunales agregó: "No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila".

La defensa técnica de las operaciones se apoya en figuras legales válidas. Pero el problema no es solo jurídico: es de plausibilidad económica. La combinación de préstamos sin interés, hipotecas entre particulares y cuotas elevadas en relación a los ingresos declarados configura un esquema que despierta dudas incluso dentro de los propios ámbitos estatales. "Es como si dos mecánicos de Ferrari le prestaran plata al dueño de la escudería", graficó un oficial de la Policía Federal al diario Clarín.

Nechevenko, quien intervino en todas las operaciones inmobiliarias de Adorni, ya declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y volvió a presentarse para ampliar documentación. Cabe destacar que el míercoles, durante su paso de tres horas por Tribunales, la notaria se olvidó oportunamente su teléfono celular. Pese a esto, aseguró que "todas las operaciones están explicadas" y negó irregularidades.

Adriana Mónica Nechevenko intervino en las operaciones inmobiliarias más relevantes de Manuel Adorni

Sin embargo, evitó responder preguntas sensibles, como el motivo de sus visitas a la Casa Rosada: "No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga". Ese hermetismo alimenta aún más la sospecha en una causa que busca determinar si hubo inconsistencias entre el patrimonio del funcionario y sus ingresos. El eje del caso no pasa únicamente por si las operaciones son legales, sino por si resultan verosímiles. Que el jefe de Gabinete recurra a préstamos de empleadas estatales, jubiladas o particulares para financiar propiedades millonarias plantea una pregunta que incómoda al Gobierno: ¿qué lógica económica sostiene ese esquema?