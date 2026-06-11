Una por una las contradicciones de Manuel Adorni para explicar el crecimiento de su patrimonio

El caso de Manuel Adorni, jefe de Gabinete quedará para la historia de los funcionarios más controvertidos de la política argentina. Es que a pesar de sus reiteradas afirmaciones de transparencia y rectitud contra la "casta política", los hechos parecen contradecir sus palabras y dejan completamente expuesta su incoherencia cuando tuvo que dar explicaciones sobre su abrupto crecimiento económico que coincide con su llegada al gobierno de Javier Milei en 2023.

En abril, durante su presentación en el Congreso, Adorni fue enfático: "Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder . Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado, en cada uno de los organismos", dijo en ese momento intentando transmitir una imagen de absoluta transparencia.

Manuel Adorni

Además semanas antes, en marzo, había afirmado con actitud sobradora frente a periodistas en la Casa Rosada: "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde. Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable. Nunca existió ocultación alguna".

Estas palabras, repetidas con insistencia, parecían blindar al funcionario contra cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito pero el tiempo de paciencia se acabó para Adorni que durante las últimas horas tuvo que dar explicaciones para calmar las aguas tras la presentación de su declaración jurada.

Es en este momento que todo cambió en el discurso de Adorni y la realidad comenzó a mostrar fisuras. Es así que lo que estaba "perfectamente" declarado empezó a flauqear cuando confesó que junto a su esposa Bettina Angeletti, habían ahorrado "toda la vida, en negro, como lo hace la mayoría de los argentinos".

Además, sobre la confección de su declaración jurada, explicó: "Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida. Arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año", dijo de manera contundente para justificar la falta de transparencia en sus declaraciones anteriores.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

El jefe de Gabinete intentó matizar su confesión al señalar que está dispuesto a asumir las consecuencias: "Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error".

Otro elemento que complica aún más el panorama es la mención de sus inversiones en criptomonedas. Según Adorni, comenzó a "incursionar en el mundo del bitcoin" en 2013 y al año siguiente realizó fuertes inversiones en este activo. Entre 2014 y 2018, aseguró haber obtenido ganancias significativas junto a su esposa: "Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″.

Manuel Adorni

El origen del capital inicial también es motivo de controversia. Adorni insiste en que proviene de sus años en el sector privado: "Fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella".

La promesa inicial de Manuel Adorni era clara: "Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder", sin embargo, el ex vocero de Javier Milei no tardó en caer en reiteradas contradicciones cuando la presión política y social lo asfixió.