Mientras el dólar vuelve a marcar un récord, el Gobierno ya habla de una suba hasta los $1.800 y asegura que no afectará el bolsillo

El dólar oficial volvió a escalar este viernes y alcanzó un nuevo máximo nominal al cerrar en $1.520 para la venta en el Banco Nación, en una jornada en la que también subieron el dólar blue, el MEP y el contado con liquidación. Sin embargo, mientras las cotizaciones continúan en ascenso, el Gobierno insistió en transmitir un mensaje de tranquilidad y descartó que exista un atraso cambiario.

El dólar oficial se ubica en 1515 pesos

El tipo de cambio oficial avanzó $10 en la jornada y acumula una suba de $20 en julio, equivalente al 1,33%. En paralelo, el dólar blue llegó a $1.545, el dólar MEP cotizó en $1.527,29 y el contado con liquidación (CCL) trepó hasta $1.597,34. Pese a ese escenario, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la estabilidad cambiaria "está muy clara" y relativizó la posibilidad de una nueva corrección del tipo de cambio. "Bajo el criterio de mirar el promedio del tipo de cambio de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo. Si hubiera una corrección, esa corrección no sería significativa", afirmó durante una entrevista con el canal de streaming Carajo.

Aunque descartó una devaluación brusca como las ocurridas en otros períodos de la historia argentina, Ravier reconoció que el dólar podría seguir subiendo en los próximos meses. "Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1.500 a $6.000. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como que hoy pasara de $1.500 a $4.500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1.800, a $1.700 dentro de unos meses, es una posibilidad", dijo.

Aun así, buscó minimizar las consecuencias de ese eventual movimiento: "Si se produjera una corrección en los próximos meses sería mínima, no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos." Las declaraciones llegan justamente en una jornada en la que el dólar oficial volvió a marcar un récord nominal y mientras el mercado continúa monitoreando la evolución del esquema cambiario.

Ravier también rechazó las advertencias de economistas que sostienen que el peso se encuentra apreciado y defendió la política económica de la administración de Javier Milei."La estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado", expresó. Como argumento, destacó la acumulación de reservas y el equilibrio de las cuentas externas. "El Banco Central está comprando reservas, hay superávit en cuenta corriente, con lo cual hay muchas buenas noticias que claramente no son compatibles con tener atraso cambiario", manifestó.

Adrián Ravier

Además, aseguró que el Ejecutivo construyó una situación macroeconómica distinta a la de otras crisis cambiarias. "No existe ningún escenario parecido al de Macri en 2019, cuando los pasivos remunerados y las Lebac provocaron una crisis cambiaria. Hoy no necesitamos tomar deuda", añadió. Mientras el dólar avanzaba, el riesgo país también registró una leve suba hasta los 440 puntos básicos, ubicándose por encima del mínimo de 402 puntos alcanzado el pasado 10 de julio durante la gestión de Javier Milei.

Como contrapartida, el Gobierno exhibió la reciente mejora en la calificación de la deuda soberana por parte de Moody's, que elevó la nota del país y cambió la perspectiva de "estable" a "positiva". Según la calificadora, la decisión responde al avance de la estabilización macroeconómica, el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y una mayor previsibilidad económica, aunque también advirtió que persisten riesgos políticos y desafíos hacia las elecciones presidenciales de 2027.

Adrián Ravier

Más allá de la evolución del dólar, Ravier proyectó un escenario optimista para los próximos años y sostuvo que la economía continuará mostrando mejoras: "Veo una inflación, una pobreza y una indigencia en baja, un crecimiento económico positivo, equilibrio fiscal y una solidez macro". También afirmó que el RIGI comenzará a traducirse en una fuerte llegada de inversiones. "Son proyectos que apenas están arrancando y van a generar una entrada de inversiones de miles de millones de dólares", lanzó y reconoció: "Una mala cosecha, una sequía o inundaciones te pueden golpear por la falta de dólares y generar un cambio en el escenario".