Myriam Bregman llamó "cusquito de Milei" a Luis Majul, luego de que la tildara de "secanucas" del kirchnerismo

La diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Myriam Bregman llamó "cusquito de Milei" al periodista Luis Majul, luego de que este la haya tildado de "secanucas" del kirchnerismo en respuesta a la convocatoria que la referente de izquierda hizo para impulsar una "marcha de la bronca" en septiembre, contra las medidas de ajuste del Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA).

"Cusquito de Milei", escribió "La Rusa" en su cuenta de X (ex Twitter), en respuesta al recorte de los comentarios despectivos que había hecho el conductor al aire de su programa radial en El Observador. "Sabía que Majul era limitado en sus conceptos pero además veo que es un grosero bastante barreta. Qué feo ser Luis Majul", sumó la abogada de derechos humanos en otra publicación.

"Cusquito de Milei", fue la respuesta de Myriam Bregman a Luis Majul, luego de que la descalificara como "secanucas" del kirchnerismo.

El periodista de LN+ había cuestionado la convocatoria de la dirigenta, a quien definió como "una señora adulta". "Se habrá inspirado en Pedro y Pablo, ¿cuántos años hace de la Marcha de la Bronca? Qué idea más original", soltó antes de poner al aire el audio con el cual llamaba a la movilización, en referencia al histórico tema de protesta de los años 70.

"El 3 de agosto CTERA prepara un paro en todo el país porque la docencia no da más, pero nosotros decimos y estamos proponiendo si para septiembre no hay que organizar una marcha de la bronca, que toda esa bronca que hay se exprese en la cancha. Porque no puede ser que viene (Kristalina) Georgieva y hace lo que quiere", soltó Bregman en relación a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"¿Por qué Argentina tiene que ser eso? ¿Por qué Argentina tiene que ser una zona de sacrificio donde vienen los Peter Thiel y se llevan su pedacito, vienen las mineras y se llevan el litio, y después los salarios y las jubilaciones no alcanzan? Porque no es que ese saqueo reporta algo a la población, como quieren decir ellos", continuó la diputada.

Tras el audio, Majul lanzó toda la carga contra la opositora al oficialismo de Milei. "Ya que estamos, Myriam Bregman, vos como una representante de la franquicia del kirchnerismo, que te gusta hablar de saqueos y del concepto saqueos, ¿por qué fuiste a la casa de Cristina Kirchner a chuparle las medias? Si el kirchnerismo saqueó las arcas del Estado, que es choreo, que es menos sueldos, que son menos jubilaciones", cuestionó.

Myriam Bregman es la principal referente del Frente de Izquierda - Unidad.

La referencia de Majul fue a cuando Cristina Fernández de Kirchner quedó detenida en el marco de la causa conocida como Cuadernos, acción que motivó que desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el que milita Bregman fueran a pronunciarse a San José 1111 contra la proscripción electoral que implicaba la decisión judicial.

"¿De eso no decís nada? En fin, otra secanuca de la política. A ellos también se los podría calificar como secanucas o, si te gustas, más, patitos en fila: van todos derechitos, no tienen un solo argumento, repiten consignas y tonterías. Podés llamarlo como quieras y podés enojarte e indignarte hoy viernes", lanzó Majul después.

Myriam Bregman y una de las respuestas que le dio a Majul tras sus agresiones, que también fueron repudiadas por el periodista Roberto Navarro.

"Yo pensaba. Qué macana. Por un tiempo y gracias al Mundial, habíamos quedado liberados de estos secanucas de todo pelaje y color. Por desgracia, después del Mundial, salieron a la cancha otra vez", concluyó Majul. El colega de él Roberto Navarro, también se sumó a cuestionar los dichos del periodista. "Esto que pasa es grave. Majul agrede fuertemente, denigra e insulta a Myriam Bregman por el solo hecho de criticar a Milei. Hay varios como él que están conformando una fuerza de tareas fascista para defender al gobierno", denunció.