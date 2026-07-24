La "batalla cultural" llegó a Puán: un grupo libertario intentó borrar murales y terminó tirando gas pimienta

Un grupo de libertarios encabezados por el activista de extrema derecha y docente de violín Marco Fattorello, quien ya fue detenido por vandalizar un mural del Che Guevara en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hace un mes, intentó hacer lo mismo en la sede de la calle Puán de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, al ser rechazados por agrupaciones militantes de allí que se lo impidieron, los atacaron con gas pimienta y terminaron protegidos por efectivos de la Policía de la Ciudad.

"Estamos hablando de gente que no forma parte de la facultad, que no da clases, que no estudia, que no trabaja ahí, que el único objetivo que tenía era ir para vandalizar murales que hace años forman parte de la vida política, cultural y social", explicó ante BigBang el secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), Luca Bonfante. "Quieren aprovechar las vacaciones de invierno para poder hacerlo, pero como ellos mismos publicitan los lugares a los que van a ir, se organizó para impedírselos y no pudieron hacerlo", señaló más adelante.

En el material audiovisual que quedó en las redes sociales sobre el enfrentamiento en el cual este grupo libertario intentó entrar por la fuerza a Puán se pueden ver las caras de quienes participaron y quedó registrado, entre otras, la presencia de Fattorello, el principal impulsor de este tipo de acciones, quien estaba acompañado por el periodista militante libertario Marco Palazzo, conocido por su presencia en streamings derechistas y por la defensa que hizo del genocida nazi Adolf Eichmann, secuestrado desde la Argentina por el Estado de Israel el 11 de mayo de 1960.

"Cuando ellos no pueden entrar a la facultad tiran gas pimienta y ahí aparece la Policía que no cumplió casi ninguna función. Simplemente ellos se escondieron atrás de los tres o cuatro policías que había y después llegaron patrulleros", relató el referente de la juventud del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), uno de los integrantes del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) de Myriam Bregman. Hasta el momento se desconoce si las personas que fueron agredidas intentarán realizar alguna medida legal, ya que a partir del material audiovisual son fácilmente identificables quienes tiraron el gas pimienta.

Luca Bonfante es secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) de la UBA.

"Llama la atención. Tienen 45, 50 años. No se trata de pibes y adolescentes, sino de señores adultos que ya están bastante grandecitos", rechazó Bonfante, quien agregó que el grupo que encabezó Fattorello "se identifica como parte de la batalla cultural que está intentando dar el gobierno libertario" en sus redes sociales, en las cuales "reproducen campañas del Gobierno nacional".

"Frente a este tipo de provocaciones que no tienen nada que ver con abrir algún debate, que puede ser legítimo o no sobre algún tema, son grupos que se organizan para provocar en la universidad en un contexto en el que está siendo atacada y desfinanciada", finalizó Bonfante, en representación de sus compañeros y compañeras que resistieron el ataque.

Marco Fattorello y su cruzada contra el Che Guevara en las universidades públicas de Argentina.

La cruzada de Fattorello es pública y, más allá de tener una fijación con el revolucionario argentino cubano, tiene un objetivo mucho más contundente: terminar con la representación estudiantil y los centros de estudiantes en las universidades. Al pertenecer a La Libertad Avanza (LLA), sus acciones tienen otra intención manifiesta relacionada a la privatización y al desfinanciamiento constante de la educación pública, en pos de un modelo en la que no exista, bajo el lema de "alguien lo tiene que pagar".

Fattorello es docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y también violinista de la Fundación Cultural Patagonia en la localidad rionegrina de General Roca, donde reside o residía, ya que en los últimos meses se lo vio trasladar su cruzada a las facultades de la UBA.

Marco Fattorello y el mural histórico del Che Guevara que tapó, por el cual terminó detenido.

El 20 de julio, en su cuenta de X (ex Twitter), Fattorello cuestionó una imagen de distintas fotos del Che Guevara en la sede de Villa Domínico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). "Esto es apologia del terrorismo dentro de una universidad publica. Por el tamaño, para pintar la bandera hacen falta dos aerosoles blancos y cuatro celestes. Qué hermoso gesto simbólico sería ver a argentinos de bien tapando a este referente del comunismo anticapitalista asesino y empobrecedor", escribió.

Días antes de ir a Puán estuvo en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA de la calle Santiago del Estero. Allí recibió -algo que grabó y subió a sus redes socilaes- el repudio y el rechazo del docente del Seminario de Comunicación Política de la Universidad de Buenos Aires Yair Cybel, quien lo cruzó por sus provocaciones en un institución que su fuerza política desfinancia y que impulsa, entre otras cosas, su arancelamiento.