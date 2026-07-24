Caso Agostina Jalabert: la primera imagen del acusado y el grito de una familia que esperó tres años y medio

Después de tres años y medio de fuga, el rostro de Juan Manuel Reverter volvió a aparecer. Esta vez no junto a Agostina Jalabert, sino esposado y bajo custodia de las autoridades estadounidenses. La primera imagen del principal acusado por el femicidio de la modelo argentina se conoció horas después de su captura en el estado de Oregón, poniendo fin a una larga búsqueda internacional.

Juan Manuel Reverter fue detenido por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen

La fotografía fue tomada durante el operativo conjunto realizado por efectivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, Interpol Washington y la Patrulla Fronteriza, que lograron localizar al hombre de 38 años sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol. Ahora comienza otro capítulo: el proceso para extraditarlo a México, donde deberá responder por uno de los femicidios que más conmocionó a la comunidad argentina en ese país.

El 18 de febrero de 2023, la vida de Agostina Jalabert terminó de la forma más brutal. La modelo e influencer, de 31 años y oriunda de Carmen de Patagones, fue encontrada sin vida por su hermana Candela en el departamento que compartía con Reverter en el complejo Paseo del Real, en Playa del Carmen. En un primer momento, la investigación apuntó a un supuesto suicidio. Sin embargo, la escena presentaba inconsistencias que rápidamente despertaron las sospechas de la familia.

Juan Manuel Reverter fue detenido por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen

Con el avance de las pericias, la causa dio un giro radical. La autopsia reveló que las lesiones en el cuello eran incompatibles con un ahorcamiento voluntario. Además, aparecieron hematomas, golpes y signos de violencia que derrumbaron la hipótesis inicial. Según la investigación de la fiscalía mexicana, Agostina fue golpeada, abusada sexualmente, torturada, quemada, asfixiada y asesinada, para luego montar una escena destinada a simular un suicidio utilizando un cinturón.

Los investigadores sostienen que Reverter escapó inmediatamente después del crimen. La reconstrucción del caso también incorporó los testimonios de vecinos del edificio. De acuerdo con el expediente, durante la madrugada previa al hallazgo se escucharon gritos y disturbios provenientes del departamento. Incluso, la policía local acudió en dos oportunidades por las denuncias de ruidos. Pese a esas intervenciones, Agostina apareció muerta horas después.

Juan Manuel Reverter fue detenido por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen

Mientras la Justicia profundizaba la investigación y modificaba la carátula a femicidio, el principal sospechoso desaparecía. Primero habría abandonado México, luego regresó a la Argentina y finalmente logró instalarse en Estados Unidos, donde permaneció oculto durante más de tres años. La noticia de la detención llegó primero a través de las redes sociales. Para la familia de Agostina fue el final de una espera interminable.

Edgardo, el padre de la joven, aseguró que siempre creyó que ese momento iba a llegar: "Sabíamos que iba a pasar en algún momento y lo estábamos esperando". También explicó que Reverter tenía su documentación vencida cuando fue localizado en Estados Unidos. "Él se fue hace un tiempo para allá y nunca renovó su pasaporte porque estaba flojo de papeles. Así que cayó por ambas cosas. Ahí lo detuvieron y a partir de ahí empezó todo el proceso para que puedan deportarlo a México", deslizó.

Juan Manuel Reverter fue detenido por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen

Pero detrás del alivio también permanece un dolor imposible de reparar: "La noticia fue alentadora. Emocionante en el sentido de que nos dio satisfacción. Que pague por lo que le hizo a nuestra hija. Nadie nos la va a devolver, pero tiene que pagar. Eso es lo que espero". La hermana de Agostina, Candela, fue quien encontró el cuerpo aquel 18 de febrero de 2023. También fue una de las voces que jamás dejó de exigir justicia.

Tras conocerse la captura del acusado, expresó toda la emoción contenida durante estos años. "Tres años contando en horas, esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos. Mi hermana tuvo justicia". expresó. Sus palabras reflejan el largo recorrido de una familia que, desde el primer momento, rechazó la versión del suicidio y sostuvo que Agostina había sido víctima de un femicidio. Con la captura de Reverter, la causa entra ahora en una nueva etapa.

Juan Manuel Reverter fue detenido por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen

El acusado deberá afrontar el proceso de extradición hacia México, donde la fiscalía lo acusa de haber asesinado a Agostina y de haber intentado encubrir el crimen montando una escena falsa para desviar la investigación. El Código Penal de Quintana Roo prevé penas de hasta 40 años de prisión para este delito.