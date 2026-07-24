Crece la mora y las familias ya no pueden pagar sus deudas: el incumplimiento alcanzó su nivel más alto en más de 20 años

La situación financiera de miles de familias argentinas continúa deteriorándose. Mientras el Gobierno insiste en destacar la desaceleración de la inflación y la recuperación del crédito, los datos oficiales muestran otra cara de la economía: cada vez más hogares dejan de pagar sus préstamos y la morosidad ya alcanzó el nivel más alto en más de dos décadas.

Crece la mora y las familias ya no pueden pagar sus deudas

Así lo refleja el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que reveló que durante mayo la irregularidad en los créditos otorgados a las familias trepó hasta el 12,8%, un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y de 8,3 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado. En apenas doce meses, la mora prácticamente se triplicó. El dato resulta especialmente preocupante porque se trata del mayor nivel registrado en más de 20 años y refleja las crecientes dificultades de los hogares para afrontar el pago de sus obligaciones financieras.

El deterioro no impacta de la misma manera sobre todas las líneas de financiamiento. Los créditos personales encabezan ampliamente el ranking de incumplimientos, con una mora del 15,9%, más de diez puntos por encima del nivel registrado un año atrás. Detrás aparecen las tarjetas de crédito, con un índice de irregularidad del 11%, seguidas por los adelantos (6,4%), los préstamos prendarios (5,8%), los documentos (3,4%) y los créditos hipotecarios, que continúan siendo los de menor nivel de incumplimiento con un 2,1%.

Aunque el Banco Central sostiene que "en los últimos meses el ritmo de deterioro exhibió cierta moderación", la tendencia continúa siendo claramente ascendente. El fenómeno ya no afecta únicamente a las familias. La mora entre las empresas también volvió a incrementarse y alcanzó el 3,5%, una cifra menor que la de los hogares, pero igualmente superior a la registrada tanto en abril como hace un año. En términos generales, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado llegó al 7,7%, con una suba mensual de 0,4 puntos porcentuales y un incremento interanual de 5,1 puntos.

Crece la mora y las familias ya no pueden pagar sus deudas

Uno de los datos que mejor refleja el deterioro económico de los hogares aparece en el Informe de Estabilidad Financiera del propio Banco Central. Según ese trabajo, en abril las familias destinaron el 24,1% de la masa salarial formal únicamente al pago de cuotas y servicios de deuda. Hace apenas dos años ese porcentaje no alcanzaba el 9%. El fuerte incremento responde, entre otros factores, a que las tasas reales de los préstamos dejaron de licuarse con la inflación y comenzaron a encarecer significativamente el costo del financiamiento para quienes recurrieron al crédito para sostener el consumo.

Los datos oficiales también muestran que el impacto no es homogéneo. Entre los deudores de 18 a 25 años, la irregularidad supera el 40%, convirtiéndose en el grupo etario más afectado. La situación también es especialmente delicada entre quienes obtuvieron financiamiento a través de entidades no financieras, donde la morosidad ya ronda el 30%, muy por encima del promedio del sistema bancario. Incluso, entre las personas que solo pudieron acceder a préstamos mediante este tipo de entidades por no reunir los requisitos de los bancos tradicionales, el incumplimiento supera el 50%.

A nivel geográfico, el norte del país concentra algunos de los peores indicadores, con tasas de mora superiores al 30%, mientras que provincias del centro y Neuquén presentan niveles considerablemente menores. Paradójicamente, el informe también muestra una leve recuperación del financiamiento. Durante mayo, el crédito al sector privado en pesos creció 0,3% respecto del mes anterior y 5,1% frente al mismo período de 2025, impulsado principalmente por los préstamos comerciales y aquellos con garantía real. En dólares, el incremento fue todavía mayor: 2,6% mensual y 52,1% interanual.

Deudas con tarjeta de crédito

Sin embargo, esa recuperación convive con un escenario en el que una porción creciente de los deudores ya no logra cumplir con sus compromisos. Al mismo tiempo, los depósitos privados en pesos retrocedieron 0,9% durante mayo, principalmente por la caída de las colocaciones a plazo fijo. El Banco Central destacó que, pese al avance de la mora, el sistema financiero mantiene elevados niveles de solvencia y liquidez. Las previsiones constituidas por las entidades cubren el 86,3% de la cartera irregular y el sistema exhibe un exceso de capital ampliamente superior a las exigencias regulatorias, lo que reduce el riesgo de un problema de estabilidad bancaria.