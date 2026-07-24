Franco Colapinto sufrió un fuerte despiste en Hungría, rompió su Alpine y fue autocrítico: "No fue un buen día"

El arranque del fin de semana en el Gran Premio de Hungría estuvo lejos de ser el esperado para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine apenas pudo girar en la segunda práctica libre antes de protagonizar un despiste que dañó la parte trasera de su monoplaza y lo obligó a abandonar la sesión anticipadamente. Afortunadamente, el pilarense de 22 años salió ileso del accidente y podrá continuar normalmente con la actividad del fin de semana, aunque reconoció que el viernes dejó más frustraciones que certezas. "No fue un buen día, perdimos la mañana y eso no fue lo ideal", resumió Colapinto al analizar una jornada que prácticamente no le permitió acumular kilómetros.

El argentino ni siquiera había podido participar de la primera práctica libre. Como establece el reglamento de la Fórmula 1, Alpine debió ceder su auto al piloto reserva Paul Aron para cumplir con la obligación de darle rodaje a un rookie durante la temporada. El estonio completó 27 vueltas con el A526 y terminó 19°, mientras que Colapinto recién pudo salir a pista en la FP2. Sin embargo, la actividad duró muy poco.

Tras apenas 11 vueltas, perdió el control del Alpine en la curva 13, impactó con la parte trasera contra las defensas de neumáticos y ya no pudo regresar al circuito. Su mejor registro fue de 1:22.531, lo que lo dejó en el 21° puesto, únicamente por delante de Lance Stroll, quien ni siquiera pudo girar por problemas mecánicos. Después del accidente, Colapinto explicó exactamente qué ocurrió en una de las últimas curvas del trazado húngaro. "Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé la parte trasera del auto contra los neumáticos, así que no fue un buen día, ni un comienzo ideal", lanzó.

Franco Colapinto sufrió un fuerte despiste en Hungría

Lejos de buscar excusas, también reconoció que la falta de tiempo en pista complicó el trabajo del equipo: "También perdimos bastante tiempo en pista, así que sí, intentando enfocarnos ahora en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar para mañana". El piloto argentino también se refirió a las complicaciones que presentó el auto durante una jornada marcada por el escaso agarre del circuito de Hungaroring. "Fue un día bastante corto. Creo que los autos de este año, con poca carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de manejar. Y en una pista como esta, con muy poco agarre, es bastante complicado", expresó.

Con apenas 11 vueltas completadas, Colapinto admitió que todavía cuentan con muy poca información para encontrar la mejor puesta a punto. Aun así, se mostró optimista: "No tenemos muchos datos porque solo dimos 11 vueltas, pero podemos trabajar en ello para mejorar el auto para mañana." El accidente de Colapinto se dio en una jornada discreta para toda la escudería francesa. Su compañero Pierre Gasly finalizó 14° tanto en la primera como en la segunda práctica, sin lograr acercarse al ritmo de los equipos de punta. La referencia del viernes volvió a quedar en manos de Ferrari.

Franco Colapinto sufrió un fuerte despiste en Hungría

En la primera sesión, Charles Leclerc fue el más rápido, mientras que en la segunda el mejor tiempo quedó para Lewis Hamilton, quien encabezó un nuevo 1-2 de la escudería italiana por delante del piloto monegasco. Pese al traspié del viernes, Colapinto tendrá una rápida oportunidad de recuperarse. Este sábado volverá a salir a pista desde las 7:30 (hora argentina) para disputar la tercera práctica libre, mientras que la clasificación comenzará a las 11:00, instancia clave para definir la grilla de largada del Gran Premio de Hungría. La carrera, en tanto, se disputará el domingo desde las 10:00, con el argentino buscando dejar atrás un viernes accidentado y recuperar terreno en uno de los circuitos más exigentes del calendario de la Fórmula 1.