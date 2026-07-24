Momo aseguró que "Argentina es el país menos racista del mundo" y Gastón Edul lo apoyó: "No somos sumisos"

El influencer Gerónimo "Momo" Benavides defendió a la Argentina, en el marco de la campaña internacional que sufre el país, en una conferencia de prensa previa al evento de La Velada del Año 6 que se realizará en la ciudad española de Sevilla y en el que habrá combates de boxeo entre figuras. El hincha de Platense acompañó al periodista Gastón Edul, quien se enfrentará a su colega de "El Chiringuito" Edu Aguirre, un fanático de Cristiano Ronaldo y acérrimo rival de Lionel Messi.

"Quiero dejarles un mensaje que no quería dejar de dar. Sé que en este momento hay una campaña de que somos racistas y quiero que sepan que Argentina es el país menos racista del mundo. Le abrimos las puertas a un montón de personas que lo han necesitado. Sin importar fronteras, nacionalidades", destacó Momo en la conferencia en la que también estuvo el organizador Ibaí Llanos.

"De hecho muchos españoles han ido a Argentina. Ellos tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros: pueden ir a los hospitales, pueden estudiar. Y espero que nunca lo necesiten, pero si alguna vez lo necesitan Argentina va seguir con las puertas abiertas para todos los españoles", continuó Benavides, en un claro recuerdo de los tiempos en los que cientos de miles de españoles debieron emigrar a Sudamérica.

Momo además pidió que se animen a conocer a las y los argentinos. "Sepan que somos buena gente, somos honestos. Tenemos nuestras cositas, obviamente. Somos muy fanáticos del fútbol. Nos tocó perder esta vez, pero no quería dejar de decir eso", reflexionó en relación a la Final del Mundial en la que Argentina perdió con España, y antes de dejar un contundente remate con el cual se ganó un aplauso generalizado: "Y por último, las Malvinas son argentinas y se escriben en español".

Edu Aguirre y Gastón Edul se vieron frente a frente durante el pesaje de La Velada del Año 6, que se disputará en Sevilla.

Edul de cara a la pelea

El periodista deportivo también habló sobre las polémicas actuales y pidió que no se confundan "las ganas de que un equipo pierda, porque eso había de mucha gente, con meterse con un país". "Cualquier extranjero que vaya a Argentina tiene educación pública y salud pública sin importar de dónde sea. ¿Cuál es nuestra diferencia? Que no somos sumisos", remarcó en apoyo a las palabras previas de Momo.

"Nos plantamos a defender a Argentina donde sea, con quien sea y como sea, y no por eso nos tienen que endilgar algo que no nos corresponde. Digo esto porque no tiene nada que ver con el fútbol. Eso lo dejo de lado. Para mí es un orgullo ser argentino y, cada vez que pueda decir que soy argentino, en el lugar que sea, lo voy a hacer. Hoy y como lo voy a hacer mañana", sostuvo en relación al combate que tendrá con Aguirre.