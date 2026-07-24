Wanda llamó "psiquiátrico" a Icardi, luego de que el futbolista negara el robo en Italia ante la Justicia

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa con toda la fuerza. Mientras que las abogadas del futbolista desconocieron el robo que la empresaria denunció en su casa en la localidad italiana de Galliate, la conductora de MasterChef también disparó con munición pesada y llamó "psiquiátrico" a su ex pareja. La disputa entre ambos parece no tener fin y la escalada de violencia tampoco.

"Quiero decirte, ser clara y que lo digas: estamos esperando que el psiquiátrico de Mauro recapacite", le confesó Nara al periodista del programa DDM de América TV Santiago Riva Roy, en una conversación privada que tuvieron y que la mediática permitió que difunda, pero no que grabe. "Fue fuertísima la charla que tuve", reveló el también integrante del streaming Bondi.

De acuerdo a lo que le contó, "ya la Justicia italiana le dijo a Mauro que las nenas estén acá en Italia o en cualquier lado, pero que deben estar con la mamá". En ese sentido, Nara aseguró que no permitirá que el papá "se las lleve". Además, Wanda le contó al periodista que "la jueza del divorcio dijo que las nenas están judicializadas en Argentina", lo que implicaría que el juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N° 106 de la Capital Federal Adrián Jorge Hagopián "es competente".

"Mis nenas tienen ansiedad y están angustiadas por culpa del padre", sostuvo Nara en la conversación, donde además afirmó que tanto a Francesca como a Isabella debió sacarles "las aplicaciones de los celulares", debido a esta situación. "Es una locura, estamos de rehenes", remarcó, horas después del robo que sufrió en su casa de Galliate. "Menos mal que tengo capacidad económica, si no estaríamos varados en un aeropuerto", remató la conductora.

Mauro Icardi negó el robo en Italia.

Contraataque de Mauro

El periodista Martín Candalaft también reveló el documento que presentaron las abogadas de Icardi en el que destacaron que "no se acreditó la denuncia del robo", que según Nara sufrieron en la casa de campo de Italia. "Esta irregularidad que hace a su actuar irresponsable, denota que no solamente no acreditó la denuncia de robo, sino que tampoco acreditó haber tomado la mínima diligencia en el consulado, como para denunciar tan livianamente a nuestro mandante, básicamente endilgándole vilmente sus propias irresponsabilidades e incumplimientos", sostuvieron en el documento.

"La señora Nara no ha acompañado denuncia policial ni prueba objetiva alguna que acredite los hechos invocados", insistieron más adelante, en el mismo texto judicial en el cual señalaron un "engaño en la judicatura", el cual leyó Candalaft al aire. "Este documento es muy fuerte. Fue presentado en las últimas horas por Mauro Icardi donde, de alguna manera, descree del robo. Dice que no se acreditó la denuncia. Dudan de la veracidad del robo", explicó.

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

"Yo hablé con Ana Rosenfeld y está estudiando la posibilidad de encontrarse con Wanda Nara en Europa. Está evaluando porque Wanda está desesperada", aseguró el panelista Guido Záffora en relación a la representante legal de la ex pareja de Maxi López. El periodista gregó que Hagopián se expresó para que Icardi firme el documento para permitir que sus hijas puedan volver a la Argentina.

"Rosenfeld va por todo. Ya le llegó la resolución del juez Hagopian que intima a Icardi a firmar el documento de la vuelta de las niñas a Argentina el día lunes. Si no firma, Hagopian va a tomar medidas contra él", confirmó Záffora. Al aire de DDM también estuvo la movilera Sofía Úbeda, quien el día anterior había estado con Yamil Castro Bianchi, otro de los abogados de Wanda, y vio los videos del robo.

Wanda Nara y su casa de Italia de fondo, la misma en la que ingresaron a robar durante la Final del Mundial 2026.

La joven destacó que pudo ver "el 50 por ciento de los videos del robo a Wanda Nara" lo pudo ver. "Te puedo decir que fue el robo más atípico de lo que va del año. No fue convencional y levanta sospechas para todos los que dudaban de si fue un robo o si fue armado", señaló la periodista, en relación a que los ladrones ingresaron, fueron directo al cuarto de Wanda e hicieron el comentario de "llevate la cartera que ahí están los pasaportes".