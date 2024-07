Venezuela, entre reclamos: la UE pidió los resultados y Maduro instó a Biden a que "saque sus narices"

Las protestas en diferentes ciudades de Venezuela continúan, luego de que el último domingo el Consejo Electoral local (CNE) diera por presidente electo a Nicolás Maduro con el 51,2 por ciento de los votos. Según registró la organización Foro Penal, los muertos serían por lo menos 11, mientras que las detenciones a manifestantes habrían superado las 270. Desde la Unión Europea (UE), al igual que Brasil y Estados Unidos (EE.UU), pidieron que aparezcan las actas que respaldan el resultado. Al mismo tiempo, la diplomacia local exigió al gobierno de Joe Biden que "saque sus narices" del país.

"Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", aseguró el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, quien se sumó al reclamo para que aparezcan las actas y que agregó que estas "no pueden ser reconocidas" hasta que no estén. El pedido de "acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales" se dio durante una visita del referente a Vietnam.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el español Josep Borrell.

Ya el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva se había pronunciado en la misma tónica, mientras que desde EE.UU también demandaron la misma ausencia. Por el lado argentino, el presidente Javier Milei, republicó en sus redes sociales el listado que desde la oposición venezolana que encabeza María Corina Machado aseguran tener y que ofrece un resultado que da como ganador, con el 67 por ciento, a Edmundo González Urrutia.

El embajador Brian Nichols, también secretario asistente para los Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU, había publicado en su cuenta de X (ex Twitter) un duro mensaje: "Los venezolanos tienen el derecho constitucional a expresar sus opiniones libremente y sin represalias. Las acciones para detener o arrestar a miembros de la oposición democrática muestran que, al carecer de pruebas que respalden las afirmaciones electorales de Maduro, recurre a la represión".

La respuesta del canciller venezolano, Yván Gil, al funcionario norteamericano que exigió garantías constitucionales.

En respuesta a la provocación diplomática, el canciller de Venezuela, Yván Gil, exigió la no injerencia de la potencia mundial en los asuntos domésticos locales. "Saquen de una vez por todas sus narices de Venezuela, aquí reinará la paz y la justicia. Los lacayos del imperialismo decadente, como de costumbre, terminarán en el basural de la historia", sostuvo.

"Sus títeres no son líderes de oposición, son simplemente unos fascistas que dirigen una operación terrorista ideada en Washington. La aventura Guaidó 2.0 fracasará y sus responsables harán frente a la justicia", aseguró Gil respecto a Corina Machado y el candidato González Urrutia.