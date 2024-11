Bárbara Di Rocco sobre el posteo del libertario Henoch Guzmán: "Sin comerla ni beberla los putos la ligan"

Las últimas horas en la Argentina de Javier Milei se viven con mucha bronca por parte del colectivo LGBT en particular y de los Derechos Humanos en general: una publicación de Jairo Henoch Guzmán, director ejecutivo del PAMI en Santa Cruz y presidente de La Libertad Avanza de esa provincia, reivindicó el odio hacia las personas que no siguen la heteronorma en Argentina.

La publicación en cuestión muestra una bandera del orgullo LGBT prendida fuego. Tras varias denuncias, la publicación fue dada de baja de las redes sociales pero, horas después, Henoch Guzmán volvió al ataque: "Soy provida, antiagenda 2030, antiideologia de género, y antizurdos . Quiero desarrollo económico conjuntamente con los valores morales que defiendo", expresó sin tapujos.

El posteo de Jairo Henoch Guzmán

Lejos de amedrentar al colectivo, la publicación se llenó de comentarios que denunciaron el ataque LGBT-odiante dejando claro que no será fácil ganar la batalla cultural que pretende imponer el gobierno de Milei.

Una de las referentas que cuestionó al funcionario del Estado libertario fue la activista y actriz Bárbara Di Rocco que, en diálogo con BigBang expresó: "Esto ya viene hace rato. Yo soy escritora del libro infantiles, doy charlas de Educación Sexual Integral en los colegios y hace ya un tiempo el mismo Horacio Rodríguez Larreta había dicho que prohibía el lenguaje inclusivo".

Bárbara Di Rocco

Sobre esta narrativa, Di Rocco reflexiona: "Hay una censura promoviendo que hay una ideología, una especie de lavado de cabeza". Sin embargo, también reconoció un punto importante: "La gente que habla jamás presenció una charla mía ni de ninguna compañera, ni de nadie que esté a cargo de la ESI. Hablan desde el prejuicio absoluto y desde bajadas políticas y religiosas".

La historia del movimiento travesti trans en Argentina está plagada de casos de persecución política sumada a la violencia policial. De hecho, muchas referentas explican que las travestis sufrieron hechos de desapariciones forzadas, travesticidios sin juzgamientos y violencias cotidianas incluso después de la vuelta de la democracia en el '83.

Foto del Archivo de la Memoria Trans

Luego de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la calidad de vida de las personas del colectivo cambió para siempre pero, con el gobierno de las fuerzas del cielo, la situación parece haber retrocedido: es desde el Estado desde donde se atacan las identidades disidentes.

En esta línea, la actriz reaccionó ante los movimientos en redes sociales de La Libertad Avanza: "(Henoch Guzmán) debería estar manejando el PAMI, con los quilombos que tienen el PAMI y no tuiteando constantemente. Pero bueno, pero ya desde el ejemplo máximo de autoridad que tenemos en el país que por día sube 98 historias de Instagram, te das cuenta que lo que menos que están haciendo es trabajar ", dijo contundentemente.

Carteles en contra del gobierno de Javier Milei

Bárbara también analizó la situación social de pobreza extrema que aumentó por ejemplo, los índices de indigencia: "El país se prende fuego: salís a la puerta de la calle y tenés familias revisando los basureros. ¿No hay prioridades más que atacar con el lenguaje inclusivo, con las travestis, con el documento no binario? ¿En qué le puede beneficiar al país que una persona se deje de autopercibir no binaria; en qué en qué nos beneficia? ¿Dónde están comiendo los chicos del Chaco que tanto tanta campaña hicieron?", cuestionó.

La pregunta del millón es hasta dónde llegará La Libertad Avanza con la quita de derechos y los ataques en redes sociales. Ante esa premisa, Bárbara contestó: "Es con lo primero que atacan; ellos están tan chupaculos de Israel cuando Israel es uno de los países que tienen el pride más grande del mundo. Los festivales más caros que tiene Israel son los del pride, entonces si estás queriendo copiar todo tipo de discurso de un país inclusivo no se entiende que les está pasando ", dijo.

Javier Milei

Di Rocco trabaja en un documental sobre la vida y obra de Vanessa Show, una travesti que marcó su vida y, tras horas de trabajo de investigación sobre el contexto en aquella época, brindó una reflexión: "En toda esta recopilación de información yo estoy viendo lo mismo que pasa ahora. Yo veo que sin comerla ni beberla los putos la ligan . Eran la presa fácil, los primeros que agarraban".

En la misma línea analizó que el colectivo LGBT no tiene "absolutamente nada que ver". Sobre esta idea, expresó: "No les generamos un déficit fiscal, como les encanta dar números, como que somos un gasto para el Estado. Gasto para el Estado son los asesores de todos estos boludos, cada uno tiene 28.000 asesores; los diputados cagándose de risa votaban en contra de no prohibir la ludopatía... Los nenes que deberían estar jugando la rayuela, están agarrando el casino y ellos contando votando a favor de que apuesten. Pero cuando decís que el nene quizás tiene una compañerita trans , saltan con la infancia que hay que defenderla".

Ante la pregunta del futuro como sociedad, enmarcado en el 2025, año electoral, Bárbara no ve con buenos ojos el porvenir: "La sociedad va a seguir empeorando, va a correr sangre, va a haber más represión porque la policía está cada vez más violenta, más armada y cada vez hay menos protección para los ciudadanos. Nos han sacado el derecho al reclamo y esto se vio en la Dictadura también", dijo y también analizó: "Parece ser que la sociedad que no conoce la historia está condenada a repetirla y claramente nunca se hizo el enfoque en la educación tanto en el colegio".

Di Rocco asegura que los libertarios "adoctrinan con el odio y que con la palabra libertad. Ahora decir libertad es todo lo contrario". Además, cuestionó a la organización social: "No hay una lucha colectiva. Esto se vio hace poco fue el Día de la Memoria Trans y éramos unas 300 personas en una plaza recordando la memoria de las trans fallecidas, asesinadas, que ya no están con nosotras y hacía nada que se festejó una marcha del orgullo con dos millones de personas", dijo.

Bárbara en el Congreso

Bárbara Di Rocco, cuestionó el sistema político argentino: "El peronismo ha excluido completamente a las personas trans desde siempre; jamás han empoderado a ninguna para que tenga un cargo político. Siempre desde la servidumbre, siempre desde el cupo trans limpiando culos, entonces no es una inclusión real la que hicieron, nos han dejado afuera y ahora después cuando hay que votar ahí van con los cartelitos. Claramente hay una desigualdad social que hasta que no nos organicemos los putos como un partido, los putos pocos putos que queremos sacar el país adelante, que queremos mejores cosas...".