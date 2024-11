Peronismo, Harry Potter y antiprogresismo: Moreno se disfrazó de Dumbledore, pero se olvidó la magia

La magia de Harry Potter tuvo su especial en Hay algo ahí, el programa de Tomás Rebord en el streaming Blender. Más allá de todos los detalles y el recorrido por el mundo de J.K. Rowling, llamó la atención una intervención que tuvo el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien interpretó en un sketch a una versión del profesor Dumbledore en un estilo peronista y crítico hacia la "magia progre".

"¿Cómo puede ser? ¿Ustedes no saben que Dios ya trabajó, o nunca se lo enseñaron? Siete días, nada más que siete días. Y después descansa. A cada uno de nosotros lo hizo completo y con la cantidad necesaria. Si ustedes lo malgastan, es porque hacen magia innecesaria haciendo pavadas. Pero, ¿cómo vas a hacer magia 'progre'? ¿Quién te enseñó?", le preguntó a Juan Ruffo, disfrazado de alumno de Hogwarts.

Tomás Rebord, Juan Ruffo y Guillermo Moreno en el sketch de Harry Potter en Blender.

"El profesor de magia progre", contestó el panelista, que estaba al lado de un Rebord al estilo Potter, con un rayo dibujado con marcador negro en su frente. "¿Vos pensás que vas a tener espermatozoides toda la vida? La magia es como la cantidad de espermatozoides. Si vos lo gastas antes, cuando llegues a mi edad, no vas a tener", explicó Moreno en una interpretación muy convincente.

El sketch, a su vez, dejó mucho espacio para el humor más frontal y "verde". "No entendí lo del sexo. ¿Qué estás entendiendo vos? ¿Que hay que hacerse la paja?", le preguntó Rebord a Ruffo. "No, no. Hay que hacerse la paja, y no hay que acabar", precisó este. "Eso sería... eso es una tontería", disparó Moreno.

"Muchachos, el sexo y la magia son muy parecidos. No hay que desperdiciar los actos de magia. Hay que hacerlos con pasión, patriotismo, ganas, no porque sí. Porque si no los vas desperdiciando", detalló el ex funcionario, en una metáfora que también puede reflejarse en la política o el peronismo, además de la cuestión sexual.

"¿No puede haber magia para todos?", consultó enseguida Rebord. "No, para todos sí. Pero hay una cantidad limitada que vos tenés y tenes que usar bien. Muy bien", informó Dumbledore. "¿No es contraproducente para donde uno alberga la magia? Si uno la guarda, ¿no sale más espesa la magia?", insistió Ruffo. "Por favor salgamos de ahí", pidió después el conductor.

Guillermo Moreno en el papel del profesor Albus Dumbledore.

"No, de ninguna manera. Se va recreando. Vos haceme caso a mí. Vos tenés una cantidad finita, pero se va recreando. Pero cada vez que gastás, gastás. Mirá cuando precises hacer magia de verdad, en un gobierno peronista, y vos no tengas", cuestionó Moreno. "Está bajando línea. Dumbledore está bajando línea, tiene sentido", soltó Rebord.

"En un gobierno que haga magia y que todo el mundo sea feliz. Todo el mundo, no sólo el argentino; no sólo nuestro pueblo, sino todos los pueblos. Y ustedes son imprescindibles para eso. Y para eso no hay que malgastar los pases de magia. Pero me han contado los profesores que andan por ahí, paveando (sic), y en vez de bajar línea todo el tiempo, a veces dicen cada cosa. Pero cuando se concentran, el pueblo los atiende muy bien y aprende. Para eso vinieron acá", conceptualizó el economista.

Michael Gambon en el papel del profesor Dumbledore y Daniel Radcliffe en la piel de Harry Potter.

También hubo espacio para las críticas internas del peronismo, en tono del mundo mágico de Harry Potter. "¿Este pájaro quién es?", preguntó Ruffo señalando un muñeco estilo el fénix. "Peruca", contestó con énfasis Moreno. "¿Le puedo hacer una pregunta, director?", insistió el streamer. "¿Por qué hay uno libre y otro atrás encerrado?", cuestionó en relación a una lechuza que estaba enjaulada atrás.

"Esa tuvo pensamientos raros. La encerramos después de que diga que hay que desregular los remedios", confesó Moreno en una clara referencia al pedido que hizo Cristina Fernández de Kirchner en un acto, para cuestionar el libre mercado que impone y pregona el gobierno de Javier Milei. "La de la lechuza no me la esperaba. Es bastante bardera", consideró Rebord. "Pero ya va a estar acá. Ya se va a juntar con Peruca de vuelta", soltó el ex secretario de Comercio.

El cierre también tuvo un tono de discurso y se enfocó en golpear a la actual política económica de La Libertad Avanza (LLA). "Miren, muchachos. No se va a importar más que lo indispensable. Esa es la magia que se va a hacer en la Argentina. Guarden magia para el momento que sea necesario. Nada de malgastar magia con los progres. Y cuando les digan: 'haceme magia, haceme magia', se acuerdan de esta conversación. Y no olviden nunca que los vamos a estar mirando", señaló Moreno, quien terminó explicándole a Peruca que "son buenos pibes", pero que "a veces hay que ponerle límites".