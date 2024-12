Viviam Perrone, contundente contra Marcela Pagano: "Mientras denuncia, nosotros lloramos a nuestros hijos"

En un nuevo capítulo de la polémica que involucra a diplomáticos rusos y controles de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, anunció la presentación de una denuncia penal contra las autoridades de tránsito porteñas. La legisladora acusa a los agentes de haber violado las obligaciones internacionales al intentar someter a los diplomáticos a un control vehicular, lo que desencadenó una ola de críticas desde distintos sectores. La controversia comenzó cuando agentes de tránsito porteños detuvieron un vehículo con matrícula diplomática y solicitaron a los ocupantes, dos funcionarios de la Federación Rusa, realizar un control de alcoholemia. Ante la negativa de los diplomáticos, amparados en el Tratado de Viena, se generó un conflicto que llegó a la esfera política y social.

El descargo de Marcela Pagano

Pagano, también presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario con Rusia, argumentó en un hilo de publicaciones en la red social X que los agentes violaron el Artículo 31 de la Convención de Viena, que prohíbe requisar medios de transporte diplomáticos, y el Artículo 42, que establece que dichos funcionarios no están sujetos a jurisdicción local. Para la diputada, este accionar representa una "grave violación de las obligaciones internacionales" del Estado argentino. "La inmunidad diplomática es un principio fundamental en las relaciones internacionales. De la misma manera que exigimos respeto para nuestras misiones en el exterior, debemos garantizarlo aquí", sostuvo.

Al mismo tiempo, la también periodista calificó el accionar de los agentes como "preocupante". Frente a las declaraciones de Pagano, Viviam Perrone, integrante de la Asociación Madres del Dolor, respondió con una sentida carta pública que pone el foco en la seguridad vial y el respeto a la vida. "Seguramente, mientras escribía su denuncia penal, tenía cerca a su bebé recién nacido en este día de Navidad. Nosotros no tenemos a nuestros seres queridos debido a conductores imprudentes que no respetaron la Ley Vial", expresó Perrone, madre de Kevin Sedano, víctima de un asesino al volante, en un mensaje cargado de emoción y crítica.

Perrone recordó que, según el artículo 41 del mismo tratado internacional citado por Pagano, los diplomáticos deben respetar las leyes locales del país receptor, incluyendo normas básicas como no conducir en estado de embriaguez. "Damos total apoyo a los agentes de tránsito. El respeto a la vida debe ser el derecho máximo a cuidar y defender en todo el mundo", afirmó, cuestionando implícitamente la postura de la diputada libertaria. "La inmunidad diplomática no los exime de cumplir la ley. Todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor", concluyó.

Más tarde, en diálogo con la 99.9, Viviam señaló que "hemos estado muchas veces al lado de los agentes de tránsito cuando hacen controles en la calle y vemos el maltrato que reciben". "Ellos están con frío, con calor, deteniendo a la gente, son minutos apenas y la gente enseguida cooperan. Se le pide el registro para conducir, soplan en las pipetas y yo creo que en cuestión de 2 minutos, si dan negativo, están conduciendo nuevamente. Realmente no estamos de acuerdo con todo el maltrato que estuvieron recibiendo ayer. Con respecto a lo que dijo Marcela Pagano, entendemos que hay tratados internacionales y leyes en las ciudades que se deben respetar", dijo.

Y continuó: "Si hay un semáforo y el semáforo está en rojo, por más que uno sea un diplomático, tiene que respetarlo o si hay una rampa para discapacidad, a menos que sea una urgencia, no pueden estacionar tapando esa rampa. Lo mismo ocurre con la manera de conducir, no pueden circular en estado de ebriedad. Lo único que se les estaba pidiendo ayer el poder controlar esto, no querían ni revisar el auto, ni hacer una requisa, sino realmente ver que se estuviera respetando esa ley de ciudad de Buenos Aires. Estas personas de la embajada de Rusia hubieran bajado la ventanilla en 2 minutos y se les hacía el control".

Para la titular de Madres del dolor, los diplomáticos "con más razón tienen que ser ejemplo de profesionales". "Tendría que haber dado cero y ya está, por eso no entiendo hasta dónde quiere llegar Marcela Pagano con esta denuncia que dijo que hizo a las autoridades de tránsito de ciudad de Buenos Aires. Lo escuché también a Ramiro Marra decir que para él era un show que estaba haciendo ciudad de Buenos Aires al poner estos controles. La verdad que no es ningún show. Están muchas veces sin que haya cámaras de televisión. Los acompañé a las 2 de la mañana, no hay nadie en esos momentos y la verdad que si es un show que nos sirve para todos, bienvenido sea", dijo.

Y sentenció: "Yo hubiera dado la vida para tener un control antes de que el conductor matara a mi hijo. Si lo hubieran detenido en algún control, quizás hoy mi hijo estaría con vida. Es muy fácil desde el living de la casa de uno decir esto no, esta ley no. Lo que queremos todos es poder vivir en paz y la verdad que en la Argentina los hechos viales siguen siendo la primera causa de muerte para los jóvenes entre 14 a 29 años de edad. Son todos hechos que se pueden evitar y es fácil evitarlos. Los hechos viales son respetar las cinco o seis normas de tránsito que hay y ya está, nos evitamos tanto dolor, más en esta época de fiestas".

El caso reabrió un debate sobre los límites de la inmunidad diplomática en contextos que involucran la seguridad pública. Si bien las convenciones internacionales protegen a los funcionarios diplomáticos, estas no deberían convertirse en un escudo para ignorar normas esenciales de convivencia. Pagano enfatiza el respeto irrestricto a las normas internacionales, mientras que sectores como las Madres del Dolor resaltan la necesidad de priorizar la seguridad vial y la protección de vidas humanas. Este choque de perspectivas expuso la tensión entre los principios de derecho internacional y la responsabilidad de garantizar el bienestar ciudadano.

La denuncia de Pagano plantea un escenario judicial complejo. Por un lado, será necesario determinar si los agentes de tránsito excedieron sus atribuciones; por otro, se discutirá si los diplomáticos rusos incumplieron normas locales básicas. En un contexto donde el país busca fortalecer su posición en el escenario internacional, este caso representa un desafío: equilibrar el respeto a las obligaciones internacionales con la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La carta de Perrone recuerda una verdad irrefutable: más allá de tratados y convenciones, las normas de tránsito no son simples formalidades.

La Embajada rusa considera "una grave violación al derecho internacional"

Su incumplimiento puede costar vidas. En ese delicado balance entre soberanía, diplomacia y justicia, se decidirá el desenlace de esta polémica. Esto lo sabe de sobra Perrone, ya que hace 22 años, su hijo, Kevin Sedano, de 14 años, fue asesinado por Eduardo Sakiassian, un joven de por entonces 20 que lo atropelló en Olivos y se dio a la fuga. Kevin quedó con un cuadro de salud reservado, hasta que una semana después, el 8 de mayo de 2002, falleció. El asesino pasó apenas 74 días en el penal de Ituzaingó, luego ocho meses en prisión domiciliaria (del 28 de mayo del 2007 al 30 de noviembre) y como su sentencia no quedó firme, la Justicia decidió darle la libertad condicional.