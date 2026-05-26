Y ahora... quién podrá ayudar a las fuerzas del cielo: el índice de confianza del gobierno de Milei sufre su mayor caída

La confianza en el gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde el inicio de su mandato cuando desembarcó con las fuerzas del cielo en diciembre de 2023. Según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG); los datos fueron elaborados por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador registró en mayo un descenso del 1,6% respecto a abril, ubicándose en 1,99 puntos, el nivel más bajo de la gestión libertaria. Este resultado marca el quinto retroceso consecutivo en lo que va del año y una preocupante caída interanual del 18,6%. Sumando el mes de diciembre, la tendencia negativa se extiende ya por seis meses.

Javier Milei

El informe revela que desde finales de 2025, el ICG acumula una reducción del 19,2%, con bajas mensuales significativas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%).

Y, aunque el índice durante la presidencia de Milei se mantiene relativamente alto en comparación con otros gobiernos como los de Néstor Kirchner y Mauricio Macri, los números actuales evidencian el creciente descontento social tanto por los recortes en sectores sensibles como discapacidad y jubilaciones sino también por los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios como Manuel Adorni.

Manuel Adorni

Un punto interesante del informe tiene que ver con los cinco pilares que conforman el ICG, tres registraron caídas en mayo. La percepción sobre la capacidad del gobierno bajó a 2,36 puntos (-5,6%), marcando un nuevo mínimo . En la misma línea, la preocupación por el interés general cayó a 1,57 puntos (-2,5%), mientras que la percepción de honestidad disminuyó a 2,46 puntos (-1,6%) .

En contrapartida, los componentes de evaluación general (+3%) y eficiencia (+0,5%) mostraron leves aumentos. Sin embargo, estas mejoras no son suficientes para revertir el promedio general de la gestión Milei, que se sitúa ahora en 2,41 puntos, su registro más bajo hasta la fecha.

Javier Milei

La disparidad en la percepción del gobierno por género y edad se profundizó en mayo: se duplicó respecto al mes anterior, pasando de 0,31 a 0,68 puntos. Esto se debe a una caída del 13% en la confianza entre las mujeres , mientras que entre los hombres se registró un aumento del 6%.

Por edad, los y las jóvenes -que alguna vez fueron bastión de la gestión de Milei- entre 18 y 29 años mostraron una baja del 5,3%, mientras que los mayores de 50 años incrementaron su confianza en un 5,4%. En el grupo intermedio (30 a 49 años), la caída fue aún más pronunciada: un preocupante 11,3%.

Las fuerzas del cielo de Milei

En cuanto a las expectativas económicas, son determinantes para las variaciones en el ICG: aquellos que creen que la situación económica mejorará mantienen niveles de confianza mucho más altos (4,17 puntos) que quienes anticipan un empeoramiento (2,17 puntos).

Geográficamente, el indicador sigue siendo más alto en las provincias del país (2,17 puntos), aunque también allí se registró una baja del 2,3%. En contraste, los y las porteñas mostraron un leve aumento (+2,1%), mientras que los habitantes del Gran Buenos Aires (GBA) vieron una disminución del 1,2%.