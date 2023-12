¡Vuelve GH y tiembla Tinelli! Los cambios que tendrá el reality y cómo se prepara "el Cabezón"

La noche de este lunes promete ser una de las más importantes de la televisión de este año que termina y el próximo que viene. Es que Telefe vuelve a la carga con su exitoso Gran Hermano, con 22 nuevos participantes y otras novedades, y del otro lado estará el empobrecido Bailando 2023, con un Marcelo Tinelli que para contrarrestarlo apeló a Silvio Soldán y los juegos de Feliz Domingo.

La expectativa de la nueva edición del reality más visto de la Argentina está basada en la anterior, la cual fue un éxito rotundo en términos de audiencia, que dejó a muchas nuevas caras en el mundo del espectáculo. Además, luego de haber hospedado a GH Chile el tiempo que transcurrió entre ambas temporadas, desde el canal aseguraron que la casa estará totalmente renovada y que el estudio desde donde se harán las galas será mucho más grande que el anterior.

Julieta Poggio recibirá a los 22 participantes como el año pasado hicieron Roberto Funes Ugarte y Wanda Nara.

Julieta Poggio, quizás la figura más trascendente que dejó GH 2022, tendrá un rol en el nuevo esquema del programa. Este lunes se encargará de recibir a las 22 caras nuevas que jugarán por el premio mayor que estará entre 40 y 50 millones de pesos. La idea es que sean unos 50 mil dólares y la cifra está atada al actual valor del dólar ilegal. "El premio final del ganador estará más cerca de los 50 millones", reveló Marina Calabró al aire de Lanata sin filtro por Radio Mitre.

La bailarina también será parte permanente del panel que discutirá jornada tras jornada las novedades del reality. Conducido como las galas por Santiago del Moro, el resto de los integrantes serán Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Sol Pérez, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Marisa Brel, Costa y Pilar Smith.

Walter "Alfa" Santiago será parte de La Noche de los Ex.

También Nacho Castañares Puente será parte del programa, aunque su rol estará más vinculado a su expertise virtual. Streams Telefe hará su propia cobertura paralela con él segundeando a Diego Poggi, y además otras figuras como Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis, con quienes ya la rompió con su propio producto tras salir de la casa más famosa del país.

A otro de los ex GH de la última edición que se lo verá será el polémico Walter "Alfa" Santiago, quien todos los viernes será parte de La Noche de los Ex que conducirá Robertito Funes Ugarte. Allí también estarán quienes sean parte del streaming, aunque también habrá otros históricos como Ximena Capristo, Gustavo Conti y Cristian U.

Entrada y salida de la casa de Gran Hermano.

A su vez, a diferencia del año pasado cuando Pluto TV hegemonizaba la transmisión fuera del aire de Telefe, ahora el servicio estará disponible en DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming de DirecTV. Quienes tengan ese servicio no sólo podrán seguir la casa cuando no esté en el canal de aire, sino que además podrán acceder a más de 60 cámaras como si fueran directores y así seguir a sus participantes favoritos para no perderse nada de ellos.

Según se filtró en los últimos días, los 22 valientes que serán parte del juego cobrarán alrededor de 300 mil pesos mensuales. Esta realidad seguramente pueda ir cambiando de acuerdo a la inflación. Lo que es un hecho es que en términos de costos televisivos, estos no están en el nivel que tienen en otros productos.

Marcelo Tinelli apeló a Silvio Soldán y los juegos de Feliz Domingo, para competir con GH.

Esta es una de las principales falencias del Bailando 2023 ante GH. Es que el show que conduce Tinelli cuesta muchísimo más, con sueldos de figuras, bailarines, coreógrafos, equipos técnicos y demás. En términos de rating, mientras que cuando comenzó este año estaba más cerca de lo 10 u 8 puntos, ahora suele andar entre 4 y 6. Esto es muchísima diferencia respecto a los 20 puntos promedio que tuvo la anterior edición.

Es por eso que las órdenes de "El Cabezón" en los últimos días fueron que ni se hable de GH en América TV, señal de la cual es gerente de programación. Más luego de que Telefe cerrara un acuerdo con Canal 9 para llevar a Bendita TV tras el debate del domingo a quienes vayan abandonando el reality.

La apelación a Silvio Soldán y a los juegos de Feliz Domingo, que comenzarán este lunes en el Bailando 2023, parecen un manotazo de ahogado por parte del ex vicepresidente de San Lorenzo para competir con el tanque de Telefe. Él sabe que puede ser un histórico de la televisión, pero también que está muy lejos de hacer los éxitos a los que acostumbró a su público durante más de 30 años.