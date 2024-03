"A Luzu lo cog...": Migue Granados y la falsa programación de Olga para enfrentar a Nico Occhiato

Un nuevo capítulo de la guerra de los streamers que protagonizan Migue Granados con Olga y Nicolás Occhiato con Luzu TV comenzará este año, cuando el 11 de marzo el canal del ex de Flor Vigna relance su programación el 11 de marzo.

Mientras tanto, desde LAM fueron a entrevistar al hijo de Pablo Granados para que les cuente cuáles eran las armas con las que iba a responder él, y se llevaron una irónica y desopilante respuesta por parte del humorista, quien hasta se animó a jugar con provocaciones hacia su rival.

"¿Querés que te diga toda la programación así no me rompen más las pelotas?", comenzó Migue, en las declaraciones que brindó frente al móvil del programa de América TV. Luego realizó un repaso de una falsa formación en las que mezcló al Chino Volpato y Dady Brieva de los Midachi, con el histórico actor Luis Brandoni.

En ese mix, que obviamente era a tono de broma, también incorporó un supuesto programa que juntaría a Marcela Tauro, Nicolás Wiñazki, Camila Bordonaba y Tito Leconte. Este grupo despertó las risas del movilero, ante una evidente mentira de Granados. Aunque todavía no había llegado el plato fuerte que iba a presentar.

"De 10 a 12: Bizarrap con Stella Maris Closas y Gustavo Bermúdez. Ahí a Luzu lo cogemos", lanzó un Migue completamente cómplice de la pica que existe con el stream de Occhiato. "Pero es un chiste. No seas pelotudo. El horario contra Luzu fuerte es ese, con apariciones de Dibu. Con ese formato, olvidate", continuó. La referencia no es por el arquero Emiliano Martínez, sino por el protagonista animado de Mi familia es un dibujo, que protagonizaba la actriz Closas.

"Después a la tarde tenemos un programa full taekwondo... no sabemos, boludo", terminó confesando Granados, cansado de seguir con la burla que hacía frente a cámaras. El movilero presente, no perdió tiempo y siguió prendiendo la llama de la competencia entre ambos. "Nico está armando una programación completa este año", recordó. "Me parece perfecto", contestó Migue.

"Vas a tener que invertir más todavía", le insistió el periodista de LAM. "¿Por qué me ponés en el lugar? No seas malo. La rompen. Ellos empezaron mucho antes. Tienen una espalda...", se excusó Granados, justo antes de ser interrumpido por una chica que tocaba el charango y quería agasajarlo, como hacen cotidianamente cientos de jóvenes que se acercan al estudio de Olga para verlo.

Flor Jazmin y Nico Occhiato al aire de Luzu TV.

En el sentido de querer continuar abriendo la grieta entre los dos canales de streaming, el movilero le pidió que le conviden unas medialunas, porque todos los días se acercaban a entrevistarlo. "Vienen a rascar la olla como si fuese a salir el elenco de Friends", bromeó Granados. "A Luzu cuando vamos nos invitan café", contestó el periodista. "Ah, bueno. Pasen a desayunar", lo siguió Migue.

Lo cierto es que la rivalidad no reconocida entre ambos tiene su origen en el día que se lanzó Olga, lo cual fue interpretado por Occhiato como una invasión al espacio de streaming que hegemonizaba. Aunque todo se agravó el año pasado cuando Granados logró una entrevista desde Miami con el capitán campeón del mundo Lionel Messi.

Esa exclusiva dejó de serlo en el momento en el cual Occhiato retransmitió la entrevista en Luzu, "robándose viewers" y haciendo suyo un trabajo que además de costoso no es nada fácil de conseguir en el mundo de los medios de comunicación, sin importar por qué plataforma o en qué formato sale.

Migue Granados desde el baño, en otro gesto desopilante de su humor.

Mientras tanto y entre tanta burla, lo cierto es que Olga incorporará un programa a la tarde con Elizabeth "La Negra" Vernaci y Humberto Tortonese, dos pesos pesados del humor radial, que se suman a un elenco de figuras como Nati Jota, Damián Betular y Martín Rechimuzzi. Además, algún as bajo la manga tendrá preparado Granados. Uno que se guardó de LAM para que sea una sorpresa en la disputa con Luzu.