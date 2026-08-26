Adios al "Negro" Rada: el músico uruguayo falleció a los 83 años tras pelear casi un mes contra una neumonía

El artista uruguayo Rubén "el Negro" Rada falleció este miércoles por la tarde a los 83 años y luego de pelear contra una neumonía bilateral que lo tuvo internado casi un mes. En su extensa carrera logró trascender en distintos géneros, pero siempre con un perfil rioplatense bien marcado. Tenía muchos proyectos por delante, con un disco que preparaba junto a Los Auténticos Decadentes y algunos shows en Buenos Aires.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", escribió la familia del músico en sus redes sociales. "Gracias a todos por los mensajes de preocupación, y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias a todo el equipo que hizo todo lo posible y más", cerraron la publicación que enseguida se viralizó en Instagram.

Así anunció la familia el fallecimiento de Rubén "el Negro" Rada.

Hacía muy poco, el 16 de julio, que Rada había cumplido 83 años y tenía muchos proyectos a concretar durante lo que quedaba de este año y de 2027. Además del disco que preparaba con Los Auténticos Decadentes, los dos recitales que daría en Buenos Aires iban a ser con el brasileño Chico César. Por otro lado, otra de sus iniciativas era que un homenaje a la banda Tótem que integró entre 1971 y 1973, en una de sus primeras experiencias en donde exploró la fusión de jazz, rock y candombe, una idea que volvería con el Opa que encabezó junto a los hermanos Osvaldo y Hugo Fatorusso.

En el marco de su último cumpleaños, "el Negro" se había dado el lujo de inaugurar el espacio audiovisual "¿Quién va a cantar?", en el cual la idea era hacer nuevas versiones de viejas canciones. En ese primer episodio se juntó con La Vela Puerca y reversionaron dos canciones: "El Viejo" y "Biafra". Además subió una foto del ensayo de Tótem junto a otro de sus ex integrantes. "¡Muchas gracias a todos por los saludos de cumpleaños! Lo pasé feliz y emocionado en familia y ensayando, después de tantos años, con mi amigo el bajista Daniel 'Lobito' Lagarde para el gran homenaje a Tótem que se viene. ¡Estoy muy feliz, en mis jóvenes 83 años, de seguir disfrutando de proyectos tan lindos! ¡Un abrazo grande!", escribió el músico.

Rubén "el Negro" Rada tuvo una extensa carrera musical de más de 60 años como profesional.

La última vez que se había mostrado en público previo a su internación fue durante un recital de la cantante argentina Abril Olivera el 25 de julio, en donde pudo ver a su hijo Matías Rada interpretar la canción "Días de esos", justamente de Tótem. En una de sus últimas entrevistas al diario El País de Uruguay aseguró que quería "dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera".

En su canción "Muriendo de plena", ya había sido explícito en relación a cómo esperaba que sea su despedida de esta vida. "Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero, tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba, pollito y arroz, patitas de cabra, con todo y melón".