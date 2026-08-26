¿Se entendió? La soberanía no se negocia: la frustrada reacción de Martín Menem a la bandera de "Las Malvinas son Argentinas"

El reciente juramento con la bandera de "Las Malvinas son Argentinas" del diputado nacional Juan Carlos Giordano, quien volvió al Congreso como parte la rotación de bancas que aplica el Frente de Izquierda Unidad, expuso una violenta reacción por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se mostró visiblemente enojado por las palabras y acciones del dirigente de Izquierda Socialista. Además, también tuvo un cruce con Nicolás del Caño por el mismo cartel.

"Por la memoria de los 30 mil y nuestros caídos del PST, en defensa de la tierra, del agua, de nuestras jubiladas y jubilados, las personas endeudadas y estafadas, y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fuera el FMI de Argentina, fuera ingleses de Malvinas, fuera Trump de América Latina. Por un gobierno de la clase trabajadora y de la izquierda. Por una Argentina y un mundo socialista. Palestina libre del río al mar, sí juro". Ese fue el juramento de Giordano, quien en medio de su exposición sacó la bandera y la abrió sobre su cuerpo.

La acción, precipitó el enojo de Menem, quien le reclamó que sólo debía decir "sí, juro" y que lo acusó de haberse "excedido". Luego, una vez que ya no podía reclamar por lo que hizo el parlamentario, se resignó y dijo la respuesta protocolar que debía dar en casos como estos: "Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria se lo demande. Queda usted incorporado".

BigBang dialogó con Giordano quien, desde la sesión en la cual participa, se tomó unos minutos para reflexionar sobre el rechazo que despierta la causa más importante de soberanía argentina entre los referentes de La Libertad Avanza (LLA). "Evidentemente al ultraderechista Martín Menem le duele que defendamos a Malvinas, como les duele también que digamos que tenemos que echar al FMI de Argentina y a Donald Trump de América Latina", aseguró el flamante diputado. "Los silbidos de todos los fachos libertarios no pudieron impedir tampoco el final, cuando pedí 'por Palestina libre del río al mar'", añadió enseguida.

Martín Menem volvió a demostrar su hostilidad en el cargo de presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Giordano destacó que pudo extenderse en su juramento porque le tocó, en esta oportunidad, hacerlo solo y no con otros tres colegas, como se suele dar en las juras más protocolares de renovación en las cámaras. Para el referente la preocupación y bronca con la bandera que desplegaron en su momento los futbolistas de La Scaloneta es porque ese hecho fue el que "desencadenó una sana defensa de la soberanía nacional que terminó derrotando la Ley de Extranjerización de la Tierra".

"Nos sentimos muy orgullosos de haber hecho este juramento y vamos a poner desde nuestras bancas todo para que en las calles y en el Congreso podamos llamar a derrotar a este gobierno ultraderechista, su plan motosierra y seguir peleando por la salida estratégica, que es un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora", afirmó Giordano, quien estará al frente de la banca hasta que tenga que devolvérsela a otro de sus compañeros de los cuatro partidos que integran el FIT.

Con Del Caño también se picó

Otro de los diputados nacionales del Frente de Izquierda también tuvo un cruce con Menem por la misma bandera de "Las Malvinas son Argentinas", esta vez hecha afiche. Nicolás del Caño había pegado el afiche sobre el mármol de la pared que hay detrás de su banca, en la parte superior del recinto. A partir de esta acción, el presidente de la Cámara tomó la palabra y volvió a protestar por la aparición de la consigna soberana.

"Se daña la pared, diputado. Hay empleados de la Cámara que trabajan minuciosamente en el cuidado de un edificio histórico. Se merece respeto el edificio también. Gracias. Continúen", señaló Menem, quien fue aplaudido por el oficialismo pero que se ganó la silbatina de quienes defienden la causa soberana. Giordano, quien se encontraba a dos bancas de Del Caño, también desplegó su bandera y cuestionó a los gritos la intervención del riojano.