Oría no para de humillarse: el nuevo encargado de la comunicación no configuró los bots y quedó expuesto

El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia y nuevo encargado de la estrategia comunicacional del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Oría, debutó con el pie izquierdo en su nuevo rol y expuso la verdadera cara del apoyo que tiene la gestión de Javier Milei en las redes sociales. El cineasta no configuró bien a los bots para una publicación personal y expuso los hilos de la granja que utiliza, al no borrar a las respuestas a su posteo la palabra reply, que quiere decir respuesta en inglés.

Si bien es un hecho no confeso la existencia de este tipo de mecanismos que se hacen evidentes con la asimetría entre el apoyo callejero al modelo de la motosierra y el que se percibe en micromundos como X (ex Twitter), la ingenua jugada de Oría demostró lo poco preparado que está para una tarea que manejaron históricamente Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, recientemente exiliado del triángulo de hierro y de cualquier vínculo con el Gobierno nacional.

El tuit entre Alejandro Rozitchner y Santiago Oría que derivó en la exposición de la nueva granja de trolls libertarios tras la salida de Caputo.

La jugada del realizador audiovisual fue, en términos futbolísticos, "una pared" con Alejandro Rozitchner, ya que fue a través de una respuesta al tuit de él que se develó el patético accionar. El filósofo ex macrista había escrito: "Principio de locura populista: ¡no vamos a permitir que nos arrebaten nuestra pobreza!". A esa afirmación, Oría respondió: "Son pobristas!!! Piden literalmente estar peor!!!".

Enseguida, una hondonada de bots salió a contestar afirmativamente a la postulación del cineasta, aunque con el detalle de que, quien se encargó de la tarea de configurar la acción, no tuvo en cuenta que debía borrar la palabra reply y el número correspondiente que aparecía a su costado. La "macana" fue tan evidente que fueron muchos los usuarios que sacaron capturas del error y lo usaron para burlarse del Oría.

Manu Jove se burló de la incapacidad de Santiago Oría para configurar bien su granja de trolls.

Uno de ellos fue el periodista Manu Jove, enfrentado ya de forma directa contra el régimen de LLA. "Humilde consejo para políticos y 'estrategas' que quieren instalar debates en redes. No contraten bots baratos o de dudosa calidad. Pueden pasar cosas como estas: se olvidaron de sacar 'reply' en las respuestas. Todo pago con la nuestra, desde ya", señaló el empleado de TN.

Las respuestas que se vieron fueron todas bien enmarcadas en el estilo libertario. "Los liberales administramos mejor las cosas", "Extraordinario. Los kukas usaban a los nenes" y "No odiamos suficiente a los kukas", fueron algunas de las frases prearmadas que expusieron lo precario del entramado de bots tras la salida de Caputo. Por algo habían especulado en convocar al detenido Fernando Cerimedo para la tarea. Un plan que se vio abortado de la peor manera.