Marta Fort destrozó a Luck Ra y lanzó una polémica frase sobre "los villeros que cantan"

El debut de Marta Fort al frente de su propio ciclo en streaming no pasó inadvertido. La hija de Ricardo Fort estrenó este martes por la noche "Fort Night Show", su nuevo programa en Blender, y bastaron apenas unas horas para que una de sus opiniones comenzara a generar repercusión en las redes sociales.

Con una propuesta basada en hablar de distintos temas sin demasiados filtros ni censuras, la modelo se metió de lleno en una de las separaciones que más ruido generó en el mundo del espectáculo: la ruptura de La Joaqui y Luck Ra. Sin embargo, al momento de analizar lo ocurrido, dejó en claro de qué lado decidió posicionarse.

Marta Fort habló sin filtros

Entre sorbos de champagne y en medio de la conversación del programa, Marta Fort se mostró completamente a favor de La Joaqui, aunque fue mucho más dura cuando llegó el turno de referirse al cantante cordobés. Sus palabras sorprendieron no solo por la definición que utilizó para describirlo, sino también por la generalización que hizo posteriormente: "Él es un villero que canta y ella es una mina enamorada", comentó Marta Fort durante el streaming, una frase que rápidamente quedó en el centro de la polémica por la manera en la que calificó a Luck Ra.

Lejos de moderar su postura después de aquella declaración, la empresaria continuó desarrollando su teoría y lanzó una pregunta con la que puso bajo sospecha no solamente al intérprete de "Hola Perdida", sino también a otros artistas del mismo ambiente. "¿Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles? ¿O me equivoco?", expresó, redoblando la apuesta frente a sus compañeros.

"Villero que canta"



Porque Marta Fort se fue al pasto: "Luck Ra es un villero qué canta, ¿qué podés esperar de un villero que canta?". pic.twitter.com/ivQfd4sMg2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 26, 2026

La conversación continuó alrededor de la separación de Luck Ra y La Joaqui, pero Marta fue todavía más lejos al explicar cómo interpreta este tipo de relaciones y qué mirada tiene sobre la fama que algunos cantantes construyen a partir de sus canciones y de la exposición pública.

Fue entonces cuando volvió a respaldar a La Joaqui y lanzó otra contundente definición: "Una mujer de barrio se ilusiona y enamora hasta más no poder y, el chabón es un cantante. Todos son gatos", disparó la hija de Ricardo Fort sin titubear.

Marta Fort tiene su propio ciclo en Blender

Como era de esperarse, las declaraciones no tardaron en trasladarse fuera del estudio de Blender. Las palabras de Marta Fort comenzaron a generar diferentes reacciones en las redes sociales, donde usuarios cuestionaron especialmente los términos que eligió para hablar del cantante.

Así, el estreno de "Fort Night Show" consiguió instalar rápidamente a su conductora en la conversación digital. Lo que comenzó como un análisis sobre la ruptura de La Joaqui y Luck Ra terminó convirtiéndose en una polémica propia luego de que Marta Fort cuestionara al artista y extendiera sus críticas hacia otros cantantes, dejando en claro que su nuevo ciclo promete mantener la premisa con la que salió al aire: hablar sin demasiados filtros.