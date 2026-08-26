Herejía: Toto Caputo ponderó a la justicia social (que no se entere el Javo)

Luis Caputo anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios mediante el uso de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. La iniciativa busca ofrecer a los bancos fondeo de mayor plazo para que puedan ampliar los préstamos destinados a la compra de viviendas.

El anuncio se realizó en un contexto de dólar mayorista por encima de los $1.500 y fuerte volatilidad de las tasas de interés. Caputo estuvo acompañado por el vicedirector del Banco Central, Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.

Luis Caputo, Javier Milei, Karina Milei

Pero la verdadera sorpresa no estuvo en los números, sino cómo lo dijo. El ministro justificó la medida invocando una palabra que durante años fue demonizada por el Presidente: justicia social. "Para este gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social: nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 años o 40 años para ahorrar para poder comprarla", afirmó Caputo.

La frase choca de frente con la doctrina presidencial. El 16 de diciembre de 2025, durante un acto de la Fundación Faro, Javier Milei había dicho: "¿Qué va a hacer el zurderío cuando (la economía) empiece a crecer? Van a decir que genera desigualdad. Hay que dar la discusión y decirles en la cara que la justicia social es una cuestión de ladrones ".

Luis Caputo

Así, la justicia social pasó de ser, según Milei, una categoría delictiva, a convertirse —según Caputo— en el argumento para utilizar fondos previsionales en una política de vivienda. La contradicción no necesita traducción: en la Casa Rosada, una misma expresión puede ser una denuncia contra la izquierda por la tarde y una justificación económica por la mañana.

Caputo también defendió el rumbo general de la gestión y cuestionó las críticas opositoras: "El escenario que intenta vender la oposición es opuesto a lo que está ocurriendo", sostuvo. Además, aseguró que "es la primera vez que estamos mejorando como país" y afirmó: "A diferencia de lo que se dice en los medios, la economía viene creciendo y el consumo está en niveles récord".

El FGS es uno de los principales instrumentos financieros administrados por ANSES. Fue creado en 2007 y fortalecido tras la unificación del sistema previsional en 2008, con el objetivo de respaldar al sistema jubilatorio , preservar el valor de sus activos y generar rendimientos.

El Gobierno explicó que el mecanismo busca resolver el "descalce de plazos" de los bancos: las entidades reciben depósitos de corto plazo, pero necesitan prestar a plazos largos cuando se trata de comprar una vivienda. Para eso, el FGS extenderá el plazo de sus colocaciones en los bancos a través de licitaciones.

Jubilados

La pregunta del millón es si el crédito alcanzará efectivamente a los trabajadores o si la "justicia social" terminará disponible únicamente para quienes ya tienen ingresos suficientes para demostrar que pueden pagar una cuota cercana al millón de pesos.

Las condiciones de los préstamos