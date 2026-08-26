Ángel de Brito rechazó el "chupadón" que le propuso Migue Granados: "Ofrecele tus servicios orales a otra gente"

Un picante cruce entre Ángel de Brito y Migue Granados calentó las redes sociales este miércoles, luego de que el periodista de espectáculos rechazara una propuesta sexual -en un supuesto tono de broma- del humorista hacia él. "Gracias por tus fantasías, pero ofrécele tus servicios orales a otra gente. Adiós", fue la contundente respuesta del conductor, en medio del cruce que tuvo en X (ex Twitter).

Granados había tirado con munición gruesa luego de un debate no tan acalorado como las intenciones que manifestó que había tenido con el periodista. En su estilo absurdo por carente de sutileza, que maneja con una considerable pericia, el humorista había sido explícito en una respuesta a De Brito: "Cuando te cruce te voy a pegar un chupadón de verga que te voy a dejar haciendo el gestito de LAM con los pies, Ángel". Sin espacio para la imaginación.

Ángel de Brito agradeció la propuesta sexual de Migue Granados, pero no la aceptó.

El cruce había llegado por una versión que el conductor de LAM había instalado desde su programa en el streaming Bondi, acerca de que el hijo de Pablo Granados había vendido su parte en Olga, el canal de YouTube que fundó junto a los hermanos Luis y Bernarda Cella, hijos del histórico productor de Susana Giménez, Luis Cella (padre).

El clip de Bondi en redes sociales estaba titulado como: "¿Migue Granados vendió su parte de Olga?". Allí De Brito contaba sin muchas vueltas que el humorista le había negado esa transacción por un "monto considerable", pero que tenía otras versiones que sí validaban la existencia de la operación. "El tipo pregunta en privado, le contás que no y cuenta que sí. Jajaja. Qué hermosura", respondió Granados en una cita del tuit.

Más del cruce entre Ángel de Brito y Migue Granados, que derivó en una propuesta sexual por parte del humorista.

De Brito no se aguantó mucho la protesta pública de Granados y le dedicó otro tuit. "Inyectate en los oídos para escuchar mejor lo que dije, streamer de cristal", escribió el conductor, en relación a ciertos tratamientos estéticos que se realizó su colega, de acuerdo a versiones que trascendieron al público.

Más adelante, Ángel volvió a apretar el acelerador y volvió a apuntar contra el ex Sin Codificar. "¿Vas a seguir llorando Migue Granados? Obvio que fui a promocionar Bondi a Olga, como vos y los Cella pidieron sendos favores. Do you remember? PD: Tus susanos, qué graciosos", soltó, sin miedo a que la pelea escale como finalmente lo hizo.